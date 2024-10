Honor Magic7 e Magic7 Pro: Presentazione Ufficiale in Cina

Honor ha lanciato i suoi nuovi smartphone della serie Magic, i modelli Magic7 e Magic7 Pro, introducendo notevoli aggiornamenti rispetto ai predecessori. Entrambi i dispositivi utilizzano il processore Snapdragon 8 Elite, con una NPU avanzata che migliora le prestazioni legate all’intelligenza artificiale.

Il Magic7 Pro presenta una fotocamera principale con un sensore da 200 Megapixel, un significativo upgrade rispetto al sensore da 180 Megapixel del Magic6 Pro. Il nuovo obiettivo ha un sensore da 1/1.4 pollici, uno zoom ottico 2,5x e può estendersi digitalmente fino a 100x. La fotocamera principale, invariata, è da 50 Megapixel con apertura variabile e stabilizzatore ottico. Anche il modulo ultrawide mantiene un sensore da 50 Megapixel e offre modalità macro. La fotocamera frontale è anch’essa da 50 Megapixel, dotata di lente grandangolare e riconoscimento facciale 3D.

Il display del Magic7 Pro è un OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione di 1.280 x 2.800 pixel, frequenza di aggiornamento vantaggiosa, e supporto per Dolby Vision. La luminosità massima è di 1.600 nit, raggiungendo fin a 5.000 nit in modalità HDR, con un design raffinato e curvato.

La batteria del Magic7 Pro ha una capacità di 5.850 mAh, supportando ricarica rapida da 100W via cavo e 80W wireless, migliorando notevolmente rispetto al modello precedente.

Il modello base, Honor Magic7, mantiene un display OLED LTPO da 6,78 pollici, ma senza alcune funzionalità avanzate. Non ha lo scanner facciale 3D e utilizza un lettore di impronte digitali a ultrasuoni. Anche le fotocamere sono di qualità, ma il sensore teleobiettivo da 200 Megapixel del Pro non è presente. Tuttavia, il Magic7 ha un modulo tele da 50 Megapixel con uno zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda i prezzi, il Magic7 Pro parte da 5.700 Yuan in Cina (circa 740 euro) e ci sono varianti con maggiore RAM e storage. La serie Magic7 sarà disponibile in Cina dall’8 novembre 2023, con arrivo previsto in Europa, inclusa l’Italia, per le prime settimane del 2025.