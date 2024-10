HONOR Magic7: Autopilot e Snapdragon 8 Elite in Arrivo

Durante il Snapdragon Summit 2024, Qualcomm ha presentato il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite, che alimenterà vari dispositivi, inclusa la serie HONOR Magic7. I nuovi smartphone di HONOR avranno un ecosistema AI-First, con diverse innovazioni annunciate durante l’evento. Tra queste, spicca il primo AI Agent on-device del settore, che mira a creare un ecosistema aperto, insieme a un rendering grafico in tempo reale con NPU, offrendo esperienze di gioco senza limiti.

L’AI Agent, denominato AI Autopilot, permetterà di interagire tramite comandi vocali o richieste testuali. Questo assistente intelligente potrà gestire attività quotidiane, come ordinare cibo o cancellare abbonamenti indesiderati, apprendendo le preferenze dell’utente per fare scelte intelligenti. Inoltre, sarà in grado di supportare la pianificazione di viaggi, la prenotazione di biglietti e la gestione delle notifiche, grazie al sistema operativo MagicOS 9.0.

Una delle novità più entusiasmanti sarà l’AI generativa, che migliorerà giochi e ritratti fotografici grazie all’elaborazione NPU. Il primo rendering grafico AI in tempo reale ridurrà il carico sulla GPU del dispositivo, abbassando la temperatura durante il gioco e migliorando la qualità dell’immagine. La tecnologia MagicRing di HONOR faciliterà l’interazione tra più dispositivi, garantendo flussi di informazioni e servizi sicuri e fluidi. Gli utenti che utilizzano Windows su Snapdragon potranno beneficiare della funzionalità Cocreator, che consente di creare opere d’arte dettagliate da semplici schizzi.

HONOR e Qualcomm hanno espresso entusiasmo per questa nuova era tecnologica. Ray Guo, CMO di HONOR Device Co., ha dichiarato che apertura e collaborazione sono centrali nella loro visione, introducendo il primo AI Agent del settore e portando l’AI generativa sui dispositivi. Chris Patrick, SVP e GM di Mobile Handsets di Qualcomm Technologies, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con HONOR per definire il futuro dell’IA e ridefinire le interazioni con la tecnologia.

In sintesi, l’introduzione dell’AI Agent on-device e dell’AI generativa con il nuovo Snapdragon 8 Elite rappresenta un passo significativo verso un’esperienza tecnologica dell’utente più personalizzata e avanzata.