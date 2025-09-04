Honor Magic V5: lo smartphone pieghevole per sportivi attivi

Il nuovo Honor Magic V5 rappresenta un’interessante evoluzione nel mercato degli smartphone pieghevoli, particolarmente adatto a chi conduce uno stile di vita attivo. Spesso, gli sportivi trovano difficoltà a usare smartphone pieghevoli a causa della loro fragilità e prezzo elevate, ma il Magic V5 contrasta questi problemi con specifiche sorprendenti.

La cerniera del dispositivo ha raggiunto un record mondiale, sostenendo 104 chilogrammi di peso. Questo dimostra la sua resistenza non solo a urti e vibrazioni ma anche a condizioni ambientali difficili, supportata dalle certificazioni IP58 e IP59 contro polvere e immersioni temporanee. Il display interno utilizza fluidi non newtoniani, indurendosi durante gli impatti, e un sistema di monitoraggio avvisa l’utente della presenza di corpi estranei.

Il video di test pubblicato online mette in evidenza la sua robustezza, mostrando il telefono sottoposto a prove estreme. Dal punto di vista dell’autonomia, il Magic V5 presenta una batteria da 5.820 mAh, promettendo fino a 49 ore di utilizzo. La ricarica rapida a 66W consente di recuperare metà della batteria in soli quindici minuti.

Da chiuso, il dispositivo offre un display da 6,43 pollici per operazioni quotidiane, mentre aperto si espande a quasi 8 pollici, facilitando attività come la visione di video e la gestione di diverse app. La fotocamera da 64MP e il teleobiettivo periscopico arricchiscono le funzionalità fotografiche, con un modulo posteriore che però aumenta lo spessore.

Infine, il Magic V5 integra intelligenza artificiale con funzionalità pratiche, come attivazioni rapide e traduzioni offline, e un sistema di raffreddamento per gestire il calore, rendendolo un dispositivo versatile e resistente per chi vive in movimento.