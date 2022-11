Honor lancia in Cina il pieghevole Magic Vs, arriverà anche da noi

Honor ha annunciato oggi il lancio in Cina di Magic Vs, un nuovo smartphone pieghevole. “Siamo entusiasti di presentare il nostro flagship pieghevole di nuova generazione, Honor Magic Vs, che racchiude innovazioni rivoluzionarie e un’esperienza d’uso eccezionale in un design elegante e raffinato”, ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor Device Co, Ltd. “Honor Magic Vs sarà il nostro primo smartphone pieghevole a debuttare sui mercati esteri e siamo certi che offrirà enormi progressi, trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo utilizzano i loro smartphone”. Il telefono è sottile 12,9 mm quando è piegato e pesa 261 g, il che lo rende lo smartphone pieghevole più leggero del settore. È inoltre dotato di una batteriada 5.000 mAh. Grazie al design della cerniera, Magic Vs si piega senza spazi e offre un display senza pieghe quando viene aperto.

La cerniera infatti è senza ingranaggi, realizzata con una tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo, che riduce drasticamente il numero di componenti della struttura di supporto utilizzati. Costruita con materiali di grado aerospaziale, la cerniera è in grado di resistere a oltre 400.000 pieghe, equivalenti a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno. Il display è da 6,45 pollici quando è piegato, con un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet con un display interno da 7,9 pollici. Magic Vs supporta una gamma di colori DCI-P3 al 100% e offre fino a 1,07 miliardi di colori, con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz. Lo smartphone è poi è dotato di Dynamic Dimming, che regola la luminosità dello schermo in modo intelligente e dinamico per ridurre l’affaticamento degli occhi causato da un uso prolungato dello schermo. Il Circadian Night Display riduce gli effetti negativi della luce blu e aiuta gli utenti a migliorare la qualità del sonno. Entrambi gli schermi sono dotati di tecnologia PWM Dimming a 1920 Hz per ridurre lo sfarfallio dello schermo.

Honor Magic Vs è dotato di un sistema a tripla fotocamera che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP. Lo smartphone è basato su piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria o 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria. Batteria al 100% in 46 minuti con il caricabatterie da 66W. Magic Vs è anche dotato di un sistema di sicurezza Dual TEE (Trusted Execution Environment), sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware agli utenti, garantendo una maggiore privacy e sicurezza. A bordo c’è l’ultima versione di MagicOS 7.0, basata su Android 12. Non è stata ancora annunciata la data di uscita europea, ma in Cina il telefono è in pre-ordine nei colori arancione, ciano e nero al prezzo di 7.499 RMB (circa 1.000 euro).