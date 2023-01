Honor annuncia due smartphone e un tablet della serie X

Honor ha annunciato oggi il lancio di tre nuovi device: gli smartphone X7a e X6 e Honor Pad X8. Honor X7a è dotato di una batteria di lunga durata da 6.000 mAh , di una fotocamera quadrupla da 50MP Ultra-clear, di 128GB di storage e di un display FullView da 6,74 pollici. Lo smartphone supporta fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale con una carica completa. Può essere caricato in modo veloce per consentire agli utenti di godere di oltre 10 ore di streaming musicale con 30 minuti di ricarica. Il sistema ottico comprende una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP. Sul fronte, la fotocamera frontale è da 8MP. Lo slot per schede MicroSD consente agli utenti di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Honor X6 è l’ultimo arrivato della Serie X. È dotato di una batteria da 5000mAh, di un sistema a tripla fotocamera da 50MP e di un ampio spazio di archiviazione espandibile con una memoria di 4GB+64GB, che rende più accessibili le innovazioni dello smartphone. Offre fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media e 31 ore di riproduzione musicale. È dotato di un sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP. Il display è da 6,5 pollici. Grazie alla modalità eBook, X6 può convertire lo schermo in bianco e nero.

Honor Pad X8 è il nuovo tablet della gamma con uno spessore di 7,55 mm e un peso di soli 460 grammi con un display FHD da 10,1 pollici, con una risoluzione ad alta definizione di 1920×1200 pixel e un rapporto schermo/corpo dell’80%. Il pad dispone di due altoparlanti ad alta ampiezza posizionati simmetricamente su entrambi i lati. Honor Pad X8 è dotato dell’ultima interfaccia utente Magic UI 6.1 basata su Android 12. X7a è disponibile in tre colori : Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black, a partire da 209 euro. X6 è disponibile in tre colori: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue, prezzi a partire da 179 euro. Pad X8 è disponibile nella colorazione Blue Hour a 229 euro.