Honor AI Agent: Un Nuovo Strumento Innovativo Basato sull’Intelligenza Artificiale

Tra le presentazioni più attese al Mobile World Congress 2025, in programma a Barcellona dal 2 al 6 marzo, spicca quella di Honor, pronta a svelare il nuovo AI Agent, parte integrante dell’Honor Alpha Plan. Questa strategia mira a integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti.

Attualmente, non sono state fornite informazioni dettagliate, ma un teaser ha rivelato alcuni degli ambiziosi obiettivi di Honor. Gli smartphone futuri saranno in grado di interagire con altri dispositivi della casa, creando un ecosistema domestico intelligente. L’AI Agent di Honor sarà un sistema autonomo in grado di svolgere compiti specifici senza necessitare di intervento umano.

Ad esempio, il teaser mostra come lo smartphone riconosca quando l’utente ha dimenticato di ricaricarlo, attivando autonomamente un sistema di ricarica wireless. Inoltre, in caso di una notifica da un’app di food delivery, lo smartphone può avvalersi di un robot per ritirare il cibo, senza coinvolgere l’utente. Particolarmente interessante è anche l’aspetto creativo delle funzioni AI, in cui il telefono può comporre un brano musicale partendo da un’idea dell’utente.

Honor si propone di rendere l’intelligenza artificiale parte delle attività quotidiane, interfacciandosi con dispositivi smart per gestire compiti complessi. L’AI Agent sarà presentato ufficialmente il 2 marzo al MWC 2025, durante il quale l’azienda condividerà dettagli sulla roadmap per la sua implementazione globale e sulle caratteristiche necessarie per l’utilizzo, insieme a una lista dei primi smartphone compatibili. Per ulteriori dettagli, resta da seguire la presentazione sui canali ufficiali.