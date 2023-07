Honor 90: il mediogamma per content creator, con 200 megapixel

Honor ha annunciato il lancio nei mercati europei della serie 90 di smartphone, composta da Honor 90 (nei due formati di memoria 8+256GB e 12+512GB) e Honor 90 Lite. “In Honor ci sforziamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di cogliere l’attimo e di condividere le loro emozioni”, ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor Device Co. “Dalle straordinarie innovazioni della fotocamera e dalle soluzioni di visualizzazione incentrate sull’uomo, fino alle prestazioni velocissime consentite dall’hardware migliore della categoria e dal nostro MagicOS, la serie Honor 90 delizierà i consumatori di tutto il mondo con la sua esperienza eccezionale, e in particolare i creatori di contenuti che sono alla ricerca di un partner intelligente e affidabile con cui immortalare le loro vite emozionanti”.

Il sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Grazie al supporto della fusione multi-frame, dell’algoritmo di riduzione del rumore e del pixel binning, che garantisce prestazioni di cattura della luce equivalenti a pixel di grandi dimensioni da 2,24 µm (16 in 1), la fotocamera principale da 200 MP produce foto ad alta gamma dinamica (HDR) e scatti dettagliati e luminosi in situazioni di scarsa illuminazione. Nella parte anteriore, la fotocamera frontale da 50MP cattura selfie ricchi di dettagli. Progettato per aiutare i vlogger a semplificare i loro flussi di lavoro, l’Honor 90 impiega anche l’intelligenza artificiale (AI) per il denoising dei video e la raccomandazione delle modalità video, oltre all’AI Vlog Assistant che consente agli utenti di generare un video di 15 secondi pronto per i social media con pochi tocchi. Honor 90 ottiene una riduzione del rumore omnidirezionale con un rapporto segnale/rumore di 20 dB, che si avvicina a quello di un registratore professionale, consentendo agli utenti di catturare voci umane chiare senza altri disturbi.

Dotato di un display flottante quad-curvo da 6,7 pollici , Honor 90 supporta un’alta risoluzione di 2664×1200, una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, nonché una luminosità HDR di picco di 1600 nits, che consente una migliore leggibilità del display anche in condizioni di luce intensa. La frequenza di aggiornamento dello schermo è adattiva fino a 120Hz , e viene regolata dinamicamente in base ai contenuti visualizzati per trovare l’equilibrio ottimale tra fluidità visiva e durata della batteria. Inoltre, grazie al supporto HDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, Honor 90 garantisce agli utenti un’esperienza multimediale di livello.

Honor 90 è dotato di una batteria da 5000 mAh per supportare l’uso per tutto il giorno. Con una sola carica, lo smartphone può fornire fino a 19,5 ore di streaming video locale continuo. Quando la batteria è scarica, gli utenti possono ricaricarla al 45% con Honor SuperCharge da 66W in 15 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività. Honor 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che ha una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore. La temperatura interna è tenuta sotto controllo da una camera di vapore più grande del 147%, che facilita un’efficiente dissipazione del calore. Honor 90 è disponibile al rispettivo prezzo di €549,90 per la versione 8+256GB e €599,90 per la verisone 12+512GB in una gamma di colori che includono Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver.