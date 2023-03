Honor 70 Lite arriva in Italia, sotto i 300 euro

Honor ha annunciato oggi il lancio dello smartphone Honor 70 Lite in Italia al prezzo di 269,90 euro. Il nuovo design prevede un tasto per lo sblocco con impronta digitale sul lato, e il telefono ha un display FullView da 6,5 pollici dotato di una tecnologia integrata che riduce efficacemente la luce blu dannosa per gli occhi. La frequenza di aggiornamento dello schermo è dinamica fino a 90Hz. Oltre alla fotocamera frontale da 8MP, Honor 70 Lite haun sistema di tripla fotocamera posteriore da 50MP, che comprende una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP. La registrazione video Dual-View consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

Il SoC equipaggiato dallo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G e la RAM da $GB può essere espansa di ulteriori 3GB da quelli della ROM, che ne conta 128 in tutto. La batteria è da 5000 mAh e consente agli utenti di affrontare la giornata. Con una sola carica, il dispositivo offre fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale, 14 ore di gioco o 52 ore di chiamate, consentendo agli utenti di rimanere online e intrattenersi per tutto il giorno. La ricarica wired arriva a 22.5W. Honor 70 Lite supporta anche schede microSD con capacità fino a 1TB.