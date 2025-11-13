HONOR 400 Smartphone 6.77″ 4G Dual SIM 108MP, 6500mAh, Desert Gold

🔥 Offerta Amazon
HONOR 400 Smart 4G Smartphone Dual SIM NFC Android 15, 6+128GB, 108MP+2MP with AI Button Phone, 6500 mAh Dual Cell Battery, 6.77 Inch 120 Hz Comfort Display, 5 Star SGS&IP65, Desert Gold
Scopri il Nuovo HONOR 400 Smart
L’HONOR 400 Smart è lo smartphone che hai sempre desiderato, progettato per offrirti un’esperienza di utilizzo senza pari. Con la sua straordinaria fotocamera da 108 MP + 2 MP e un intuitivo AI Button, catturare momenti speciali diventa un gioco da ragazzi.
Performance senza Compromessi
Equipaggiato con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, questo smartphone garantisce prestazioni fluide anche durante le multitasking più impegnative. Grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, avrai accesso a un’esperienza di utilizzo paragonabile a 12 GB di RAM.
Potenza Incredibile
La batteria a doppia cella da 6500 mAh è progettata per durare fino a 5 anni, assicurandoti una potenza duratura. Dimentica le ricariche frequenti e goditi le tue attività senza interruzioni.
Schermo e Design
Il display da 6.77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre la protezione IP65 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per ogni avventura.
Vantaggi Pratici
- **Dual SIM e NFC:** Ottimizza la tua vita quotidiana con la possibilità di utilizzare due numeri di telefono e pagamenti contactless.
- **Design Elegante:** La finitura **Desert Gold** non solo è estetica, ma ti permette di esprimere il tuo stile unico.
Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo che abbina tecnologia avanzata e design sofisticato. Scegli l’HONOR 400 Smart e inizia a vivere ogni giorno al massimo!
