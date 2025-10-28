13.7 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Offerte

HONOR 400 Smart 4G: 6.77″ 108MP, 128GB, Dual SIM, IP65

Da stranotizie
HONOR 400 Smart 4G: 6.77″ 108MP, 128GB, Dual SIM, IP65

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €149.90 – €129.90

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HONOR 400 Smart 4G Smartphone Dual SIM NFC Android 15, 6+128GB, 108MP+2MP with AI Button Phone, 6500 mAh Dual Cell Battery, 6.77 Inch 120 Hz Comfort Display, 5 Star SGS&IP65, Desert Gold

HONOR 400 Smart: La tua nuova dimensione tecnologica

Scopri il HONOR 400 Smart, uno smartphone 4G Dual SIM che combina prestazioni straordinarie e un design elegante. Dotato di un potente sistema operativo Android 15, questo dispositivo offre un’ampia memoria di 128GB e 6GB di RAM, supportata dalla tecnologia HONOR RAM Turbo per un’esperienza fluida anche durante le operazioni più intense.

Fotocamera impressionante

Con una fotocamera principale da 108 MP e un sensore secondario da 2 MP, il tuo smartphone sarà in grado di catturare ogni dettaglio con una qualità sorprendente. Grazie all’AI Button, puoi accedere facilmente a funzioni intelligenti che renderanno le tue foto ancora più straordinarie.

Display di alta qualità

Il display da 6.77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza visiva incomparabile. Che tu stia navigando nei social media o guardando un film, il Comfort Display ti garantirà un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce.

Batteria potente ed efficiente

La batteria a doppia cella da 6500 mAh è progettata per durare a lungo, garantendoti fino a 5 anni di prestazioni ottimali senza compromettere l’affidabilità. Non avrai più preoccupazioni riguardo alla ricarica frequente!

Vantaggi pratici

  • **Connettività NFC**: Paga facilmente con il tuo smartphone o trasferisci dati senza sforzo.
  • **Resistenza certificata**: Con un rating IP65, il tuo HONOR 400 Smart è resistente a polvere e acqua, rendendolo ideale per ogni avventura.

Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo all’avanguardia. Scegli il HONOR 400 Smart e porta la tua esperienza mobile a un livello superiore!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

HONOR 400 Smart 4G: 6.77″ 108MP, 128GB, Dual SIM, IP65

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.90 - €129.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HONOR 400 Smart 4G Smartphone…

eSUN PLA+ Filamento 1.75mm Bone White per Stampa 3D 1kg

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.99 - €18.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D…

Asciugatore Elettrico per Scarpe Dr.Prepare con Ozono – Elimina Odori!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Dr.Prepare Electric Shoe Dryer with Ventilation and…

Xiaomi Redmi Note 14: 8+256GB, 108MP Camera, 120Hz Display

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.00 - €149.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Smartphone…

Powerful Wireless Vacuum Cleaner – 40 Min Cordless Suction

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €329.99 - €99.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Wireless Vacuum Cleaner, Powerful Wireless…

Articolo precedente
Fashion Designer a Milano: Creatività senza limiti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.