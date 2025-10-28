HONOR 400 Smart 4G: 6.77″ 108MP, 128GB, Dual SIM, IP65

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€149.90 – €129.90
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
HONOR 400 Smart 4G Smartphone Dual SIM NFC Android 15, 6+128GB, 108MP+2MP with AI Button Phone, 6500 mAh Dual Cell Battery, 6.77 Inch 120 Hz Comfort Display, 5 Star SGS&IP65, Desert Gold
HONOR 400 Smart: La tua nuova dimensione tecnologica
Scopri il HONOR 400 Smart, uno smartphone 4G Dual SIM che combina prestazioni straordinarie e un design elegante. Dotato di un potente sistema operativo Android 15, questo dispositivo offre un’ampia memoria di 128GB e 6GB di RAM, supportata dalla tecnologia HONOR RAM Turbo per un’esperienza fluida anche durante le operazioni più intense.
Fotocamera impressionante
Con una fotocamera principale da 108 MP e un sensore secondario da 2 MP, il tuo smartphone sarà in grado di catturare ogni dettaglio con una qualità sorprendente. Grazie all’AI Button, puoi accedere facilmente a funzioni intelligenti che renderanno le tue foto ancora più straordinarie.
Display di alta qualità
Il display da 6.77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza visiva incomparabile. Che tu stia navigando nei social media o guardando un film, il Comfort Display ti garantirà un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce.
Batteria potente ed efficiente
La batteria a doppia cella da 6500 mAh è progettata per durare a lungo, garantendoti fino a 5 anni di prestazioni ottimali senza compromettere l’affidabilità. Non avrai più preoccupazioni riguardo alla ricarica frequente!
Vantaggi pratici
- **Connettività NFC**: Paga facilmente con il tuo smartphone o trasferisci dati senza sforzo.
- **Resistenza certificata**: Con un rating IP65, il tuo HONOR 400 Smart è resistente a polvere e acqua, rendendolo ideale per ogni avventura.
Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo all’avanguardia. Scegli il HONOR 400 Smart e porta la tua esperienza mobile a un livello superiore!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.90 - €129.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HONOR 400 Smart 4G Smartphone…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.99 - €18.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Dr.Prepare Electric Shoe Dryer with Ventilation and…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.00 - €149.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Smartphone…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €329.99 - €99.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Wireless Vacuum Cleaner, Powerful Wireless…