HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED, Verde

HONOR 400 Lite 5G Smartphone,8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh,108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS, Marrs Green
Scopri il nuovo HONOR 400 Lite 5G
Se stai cercando uno smartphone che unisca potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia, il HONOR 400 Lite 5G è la scelta ideale per te. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, avrai a disposizione un dispositivo veloce e capiente, perfetto per ogni tua esigenza quotidiana.
Fotografia di alta qualità
Grazie alla sua fotocamera principale da 108MP e alle funzionalità AI, catturare immagini straordinarie sarà un gioco da ragazzi. Potrai sfruttare il 3X zoom senza perdita di qualità e migliorare i tuoi scatti con strumenti innovativi come AI Eraser e AI Outpainting.
Innovazione al tuo servizio
Il pulsante AI della fotocamera ti permette di avviare la fotocamera in un solo secondo, facilitando così la cattura di attimi unici anche con i guanti. Potrai inoltre utilizzare Google Lens per traduzioni e ricerche in tempo reale, il tutto con un semplice tocco.
Autonomia e resistenza
La batteria da 5230mAh ti garantisce una durata eccezionale, ideale per chi ama lo streaming, il gaming o la fotografia durante l’intera giornata. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia mentre esplori il mondo.
Design leggero e robusto
Con soli 171 grammi di peso e uno spessore di 7.3 mm, questo smartphone è un perfetto connubio tra eleganza e praticità. Dotato di certificazione IP65 per la resistenza a polvere e acqua, e con una resistenza agli urti certificata SGS, è progettato per affrontare ogni avventura senza compromessi.
Display AMOLED 6.7″
Il display AMOLED da 6.7 pollici offre immagini vivaci e fluide, con una luminosità di 3500 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie al 93.7% di rapporto schermo-corpo, ogni tua esperienza visiva sarà coinvolgente e piacevole per gli occhi.
Vantaggi pratici
- Versatilità: Ideale per foto in ogni situazione grazie alla fotocamera avanzata e ai suoi strumenti AI.
- Durata eccezionale: La grande batteria assicura energia per un’intera giornata di utilizzo intenso.
Non perdere l’occasione di elevare la tua esperienza tecnologica. Scegli HONOR 400 Lite 5G e trasforma ogni momento in un ricordo indimenticabile!
