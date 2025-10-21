HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED, Verde

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €299.90 – €209.90

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HONOR 400 Lite 5G Smartphone,8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh,108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS, Marrs Green

Scopri il nuovo HONOR 400 Lite 5G

Se stai cercando uno smartphone che unisca potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia, il HONOR 400 Lite 5G è la scelta ideale per te. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, avrai a disposizione un dispositivo veloce e capiente, perfetto per ogni tua esigenza quotidiana.

Fotografia di alta qualità

Grazie alla sua fotocamera principale da 108MP e alle funzionalità AI, catturare immagini straordinarie sarà un gioco da ragazzi. Potrai sfruttare il 3X zoom senza perdita di qualità e migliorare i tuoi scatti con strumenti innovativi come AI Eraser e AI Outpainting.

Innovazione al tuo servizio

Il pulsante AI della fotocamera ti permette di avviare la fotocamera in un solo secondo, facilitando così la cattura di attimi unici anche con i guanti. Potrai inoltre utilizzare Google Lens per traduzioni e ricerche in tempo reale, il tutto con un semplice tocco.

Autonomia e resistenza

La batteria da 5230mAh ti garantisce una durata eccezionale, ideale per chi ama lo streaming, il gaming o la fotografia durante l’intera giornata. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia mentre esplori il mondo.

Design leggero e robusto

Con soli 171 grammi di peso e uno spessore di 7.3 mm, questo smartphone è un perfetto connubio tra eleganza e praticità. Dotato di certificazione IP65 per la resistenza a polvere e acqua, e con una resistenza agli urti certificata SGS, è progettato per affrontare ogni avventura senza compromessi.

Display AMOLED 6.7″

Il display AMOLED da 6.7 pollici offre immagini vivaci e fluide, con una luminosità di 3500 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie al 93.7% di rapporto schermo-corpo, ogni tua esperienza visiva sarà coinvolgente e piacevole per gli occhi.

Vantaggi pratici

Versatilità : Ideale per foto in ogni situazione grazie alla fotocamera avanzata e ai suoi strumenti AI.

: Ideale per foto in ogni situazione grazie alla fotocamera avanzata e ai suoi strumenti AI. Durata eccezionale: La grande batteria assicura energia per un’intera giornata di utilizzo intenso.

Non perdere l’occasione di elevare la tua esperienza tecnologica. Scegli HONOR 400 Lite 5G e trasforma ogni momento in un ricordo indimenticabile!