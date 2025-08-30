HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED, Mars Green

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
249,90€ – 229,90€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Mars Green [Versione italiana]
Scopri il Novo HONOR 400 Lite Smartphone 5G
Un compagno perfetto per ogni occasione, l’HONOR 400 Lite Smartphone è un dispositivo all’avanguardia che combina prestazioni eccezionali e un design elegante. Connettiti alla rete 5G e prova la potenza della tecnologia mobile grazie alla sua CPU MediaTek Dimensity 7025.
Caratteristiche Principali:
-
Fotocamera Straordinaria: Con un sensore di 108 MP, cattura immagini mozzafiato e dettagli sorprendenti. Grazie al pulsante AI, l’operazione di foto e video diventa intuitiva—un tocco per scattare, due per ingrandire, o immergiti in riprese subacquee senza difficoltà.
-
Display Brillante: Goditi immagini vivide su un display AMOLED da 6,7 pollici con una luminosità eccezionale di 3500 nit. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il PWM di 3840 Hz garantiscono un’esperienza visiva fluida e riducono l’affaticamento degli occhi.
Vantaggi pratici:
- Autonomia Maggiore: La batteria da 5230 mAh ti sostiene tutto il giorno, perfetta per streaming, giochi e fotografie senza preoccupazioni.
- Resistenza e Robustezza: Con il grado di protezione IP64 e certificazione SGS, questo smartphone è resistente all’acqua e agli urti, ideale per stili di vita attivi.
Un Connubio di Eleganza e Funzionalità
Con un peso di soli 171 g e uno spessore di 7,29 mm, l’HONOR 400 Lite non è solo potente, ma anche incredibilmente elegante. Le sue linee pulite e sofisticate si adattano a qualsiasi contesto, dal lavoro al tempo libero.
Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone che unisce prestazioni, bellezza e praticità. Aggiungi l’HONOR 400 Lite al tuo carrello e porta la tecnologia del futuro nella tua vita quotidiana!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 249,90€ - 229,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HONOR 400 Lite Smartphone 5G…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 398,99€ - 359,90€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi Robot Vacuum X20+ Robot…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 639,00€ - 599,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One S9 Artist…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 79,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Fire TV Stick 4K Max di Amazon…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 48,00€ - (3,59 € / unità) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di…