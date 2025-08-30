HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED, Mars Green

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 249,90€ – 229,90€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Mars Green [Versione italiana]

Scopri il Novo HONOR 400 Lite Smartphone 5G

Un compagno perfetto per ogni occasione, l’HONOR 400 Lite Smartphone è un dispositivo all’avanguardia che combina prestazioni eccezionali e un design elegante. Connettiti alla rete 5G e prova la potenza della tecnologia mobile grazie alla sua CPU MediaTek Dimensity 7025.

Caratteristiche Principali:

Fotocamera Straordinaria: Con un sensore di 108 MP, cattura immagini mozzafiato e dettagli sorprendenti. Grazie al pulsante AI , l’operazione di foto e video diventa intuitiva—un tocco per scattare, due per ingrandire, o immergiti in riprese subacquee senza difficoltà.

Display Brillante: Goditi immagini vivide su un display AMOLED da 6,7 pollici con una luminosità eccezionale di 3500 nit. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il PWM di 3840 Hz garantiscono un’esperienza visiva fluida e riducono l’affaticamento degli occhi.

Vantaggi pratici:

Autonomia Maggiore: La batteria da 5230 mAh ti sostiene tutto il giorno, perfetta per streaming, giochi e fotografie senza preoccupazioni.

Resistenza e Robustezza: Con il grado di protezione IP64 e certificazione SGS, questo smartphone è resistente all'acqua e agli urti, ideale per stili di vita attivi.

Un Connubio di Eleganza e Funzionalità

Con un peso di soli 171 g e uno spessore di 7,29 mm, l’HONOR 400 Lite non è solo potente, ma anche incredibilmente elegante. Le sue linee pulite e sofisticate si adattano a qualsiasi contesto, dal lavoro al tempo libero.

Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone che unisce prestazioni, bellezza e praticità. Aggiungi l’HONOR 400 Lite al tuo carrello e porta la tecnologia del futuro nella tua vita quotidiana!