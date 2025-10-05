HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED 6.7″

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€249.90 – €220.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
HONOR 400 Lite 5G Smartphone, 8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh, 108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS Velvet Grey
Scopri il nuovissimo HONOR 400 Lite 5G
Il HONOR 400 Lite 5G è uno smartphone all’avanguardia che combina prestazioni elevate e un design elegante. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, avrai a disposizione tutta la potenza necessaria per gestire le tue applicazioni preferite senza alcuno sforzo.
Caratteristiche eccezionali
-
Fotocamera da 108 MP: Cattura ogni dettaglio con un sensore di alta qualità e avvantaggiati di funzioni come lo zoom lossless 3X e le modalità AI per ritratti professionali. Grazie al AI Eraser puoi facilmente rimuovere distrazioni dalle tue immagini, mentre l’AI Outpainting migliora la composizione.
-
Batteria potente da 5230 mAh: Rimani connesso durante tutta la giornata grazie alla batteria ad alta capacità, progettata per supportare un utilizzo intensivo. Streaming, gaming e fotografia non saranno più un problema!
-
Display AMOLED di 6.7″: Goditi immagini vivide e senza sforzo per gli occhi. Con una luminosità di 3500 nits e un refresh rate di 120 Hz, ogni contenuto apparirà fluido e realista.
Design robusto e praticità
Il HONOR 400 Lite è anche leggero e resistente, pesando solo 171 grammi e con uno spessore di 7.3 mm. È classificato IP64 per resistenza all’acqua e alla polvere e ha ottenuto il certificato SGS per resistenza agli urti fino a 1.5 metri. Perfetto per le tue avventure quotidiane!
Vantaggi pratici
- Connettività **Dual SIM** e supporto **NFC**, per gestire facilmente lavoro e vita personale.
- **AI Camera Button** per scattare foto in un istante, anche in condizioni difficili, come in acqua o con guanti.
Non perdere l’opportunità di possedere il HONOR 400 Lite 5G: un telefonino che unisce stile e funzionalità a 360 gradi. Fai il primo passo verso un’esperienza mobile senza precedenti!
