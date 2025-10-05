19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Offerte

HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED 6.7″

Da StraNotizie
HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED 6.7″

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €249.90 – €220.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HONOR 400 Lite 5G Smartphone, 8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh, 108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS Velvet Grey

Scopri il nuovissimo HONOR 400 Lite 5G

Il HONOR 400 Lite 5G è uno smartphone all’avanguardia che combina prestazioni elevate e un design elegante. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, avrai a disposizione tutta la potenza necessaria per gestire le tue applicazioni preferite senza alcuno sforzo.

Caratteristiche eccezionali

  • Fotocamera da 108 MP: Cattura ogni dettaglio con un sensore di alta qualità e avvantaggiati di funzioni come lo zoom lossless 3X e le modalità AI per ritratti professionali. Grazie al AI Eraser puoi facilmente rimuovere distrazioni dalle tue immagini, mentre l’AI Outpainting migliora la composizione.

  • Batteria potente da 5230 mAh: Rimani connesso durante tutta la giornata grazie alla batteria ad alta capacità, progettata per supportare un utilizzo intensivo. Streaming, gaming e fotografia non saranno più un problema!

  • Display AMOLED di 6.7″: Goditi immagini vivide e senza sforzo per gli occhi. Con una luminosità di 3500 nits e un refresh rate di 120 Hz, ogni contenuto apparirà fluido e realista.

Design robusto e praticità

Il HONOR 400 Lite è anche leggero e resistente, pesando solo 171 grammi e con uno spessore di 7.3 mm. È classificato IP64 per resistenza all’acqua e alla polvere e ha ottenuto il certificato SGS per resistenza agli urti fino a 1.5 metri. Perfetto per le tue avventure quotidiane!

Vantaggi pratici

  • Connettività **Dual SIM** e supporto **NFC**, per gestire facilmente lavoro e vita personale.
  • **AI Camera Button** per scattare foto in un istante, anche in condizioni difficili, come in acqua o con guanti.

Non perdere l’opportunità di possedere il HONOR 400 Lite 5G: un telefonino che unisce stile e funzionalità a 360 gradi. Fai il primo passo verso un’esperienza mobile senza precedenti!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED 6.7″

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.90 - €220.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HONOR 400 Lite 5G Smartphone,…

Xiaomi 15T Pro 12+512GB + Watch S4 – 144Hz, 50MP Leica, Mocha

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,015.53 - €899.90 ⭐ Valutazione: 3.5 / 5 Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+512GB,…

Google Pixel 10 Unlocked – 128GB, 6.3″ Display + Cover Indigo

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €951.65 - €849.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 - Unlocked…

All-New Echo Spot 2024: Sveglia Smart con Alexa – Bianco

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €86.99 - €49.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 All-new Amazon Echo Spot (2024…

Hoover HMC5: Protettore Materasso con 4 Funzioni Automatiche

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.00 - €124.57 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hoover Mattress Protector HMC5, 4…

Articolo precedente
Venditore settore sicurezza a Bari: Opportunità di crescita e successi condivisi
Articolo successivo
Estrema Destra Italiana: La Violenza Contro gli Stranieri
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.