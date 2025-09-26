16.1 C
HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 108MP, AMOLED, Dual SIM

HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 108MP, AMOLED, Dual SIM

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €249.90 – €220.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HONOR 400 Lite 5G Smartphone,8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh,108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS, Velvet Black

Descrizione del prodotto

Scopri il potere dell’HONOR 400 Lite 5G, uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria, questo dispositivo supporta l’uso intensivo e offre ampio spazio per le tue app e i tuoi contenuti.

Fotocamera Potente

Cattura ogni momento con la sua fotocamera da 108MP. Grazie al sensore di ultima generazione e alle funzioni AI come l’AI Eraser e l’AI Outpainting, ottimizzare le tue foto sarà un gioco da ragazzi. Realizza ritratti di grande impatto e sfrutta lo zoom lossless per dettagli sorprendenti.

Facilità d’Uso

L’AI Camera Button permette di avviare immediatamente la fotocamera, rendendo facile scattare foto anche con i guanti o sott’acqua. Puoi anche usare Google Lens direttamente per traduzioni e shopping.

Autonomia Eccellente

Con una batteria da 5230mAh, potrai goderti una giornata intera senza preoccupazioni. Perfetto per chi ama streaming, gaming o fotografia, questo smartphone è progettato per offrirti energia quando più ne hai bisogno.

Design Resistente e Leggero

Con un peso di soli 171g e uno spessore di 7.3mm, HONOR 400 Lite 5G è perfetto per chi è sempre in movimento. La certificazione IP65 lo rende resistente a polvere e schizzi d’acqua, mentre il design assicurato dalla certificazione SGS lo protegge da cadute fino a 1.5 metri.

Display Coinvolgente

Il display AMOLED da 6.7” offre immagini vivide e fluide, con un’illuminazione fino a 3500 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Con un rapporto schermo-corpo superiore al 93%, ogni contenuto prende vita.

Vantaggi pratici

  • Fotocamera avanzata per foto professionali in ogni situazione.
  • Batteria di lunga durata per supportare tutte le tue attività quotidiane.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere un dispositivo all’avanguardia. Acquista subito l’HONOR 400 Lite 5G e porta la tua esperienza mobile al livello successivo!

