HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 108MP, AMOLED, Dual SIM

HONOR 400 Lite 5G Smartphone,8GB RAM 256GB Dual SIM NFC Memory, 5230mAh,108MP with AI Button Android Phone 15, 6.7 Inch AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS, Velvet Black

Descrizione del prodotto

Scopri il potere dell’HONOR 400 Lite 5G, uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria, questo dispositivo supporta l’uso intensivo e offre ampio spazio per le tue app e i tuoi contenuti.

Fotocamera Potente

Cattura ogni momento con la sua fotocamera da 108MP. Grazie al sensore di ultima generazione e alle funzioni AI come l’AI Eraser e l’AI Outpainting, ottimizzare le tue foto sarà un gioco da ragazzi. Realizza ritratti di grande impatto e sfrutta lo zoom lossless per dettagli sorprendenti.

Facilità d’Uso

L’AI Camera Button permette di avviare immediatamente la fotocamera, rendendo facile scattare foto anche con i guanti o sott’acqua. Puoi anche usare Google Lens direttamente per traduzioni e shopping.

Autonomia Eccellente

Con una batteria da 5230mAh, potrai goderti una giornata intera senza preoccupazioni. Perfetto per chi ama streaming, gaming o fotografia, questo smartphone è progettato per offrirti energia quando più ne hai bisogno.

Design Resistente e Leggero

Con un peso di soli 171g e uno spessore di 7.3mm, HONOR 400 Lite 5G è perfetto per chi è sempre in movimento. La certificazione IP65 lo rende resistente a polvere e schizzi d’acqua, mentre il design assicurato dalla certificazione SGS lo protegge da cadute fino a 1.5 metri.

Display Coinvolgente

Il display AMOLED da 6.7” offre immagini vivide e fluide, con un’illuminazione fino a 3500 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Con un rapporto schermo-corpo superiore al 93%, ogni contenuto prende vita.

Vantaggi pratici

Fotocamera avanzata per foto professionali in ogni situazione.

Batteria di lunga durata per supportare tutte le tue attività quotidiane.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere un dispositivo all’avanguardia. Acquista subito l’HONOR 400 Lite 5G e porta la tua esperienza mobile al livello successivo!