HONOR 400 5G Smartphone 8GB/256GB, 200MP, AMOLED, Dual SIM

Scopri il Futuro della Tecnologia con Honor 400!

Immagina di avere in mano un dispositivo che non solo è un smartphone, ma un vero e proprio studio di fotografia portatile, un centro di intrattenimento e uno strumento di produttività. Benvenuto nel mondo dell’Honor 400!

📷 Fotografia AI Ultra-Nitida da 200 MP

Preparati a catturare ogni dettaglio con la fotocamera principale da 200 MP, dotata di stabilizzazione ottica e zoom AI fino a 30X. Le tue foto di ritratti e notturne saranno così vivide da farti sentire come un professionista ogni volta che scatti.

Vantaggi pratici:

  1. Versatilità: Passa facilmente tra la modalità 200 MP, 50 MP e 12 MP per adattarti a qualsiasi situazione.
  2. Condivisione Immediata: Il sistema di condivisione HD in movimento ti consente di condividere i tuoi momenti magici in un batter d’occhio.

🌟 Display AMOLED Senza Rivali

Ammira un display AMOLED da 6,55 pollici con una luminosità incredibile di 5000 nit, pensato per offrire colori vibranti e contrasti perfetti, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia DCI-P3 ti regala un’esperienza visiva cinematografica, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende ogni interazione fluida e reattiva.

🔋 Batteria Potente per un Giorno Intero

Grazie alla batteria al silicio-carbonio da 5300 mAh, puoi dire addio alle preoccupazioni e goderti una giornata intera di utilizzo intensivo. Con la ricarica rapida a 66W, otterrai il 44% di batteria in soli 15 minuti!

Prestazioni al Top con Snapdragon 7 Gen 3

Sfrutta la potenza del processore Snapdragon 7 Gen 3 per un’esperienza di gioco e multitasking senza interruzioni. E con la certificazione IP65, il tuo Honor 400 resiste a polvere e spruzzi d’acqua, proteggendolo dagli imprevisti quotidiani.

🎨 Strumenti Creativi con AI

Dai vita alla tua creatività con funzioni avanzate di editing video e foto: rimozione di riflessi, rilevamento deepfake e traduzione in tempo reale con sottotitoli AI. Che tu sia un professionista o un appassionato, questo smartphone ti aiuterà a realizzare ogni tua visione.

Non aspettare! Scopri come l’Honor 400 può trasformare il tuo modo di vivere la tecnologia!

