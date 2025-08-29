HONOR 200 Smartphone 5G, 12GB RAM, 50MP, AMOLED 6.7″ Black

🔥 Offerta Amazon
HONOR 200 Smartphone 5G NFC Dual SIM, 12GB RAM 512GB, AMOLED da 6.7 pollici telefono con tripla fotocamera principale da 50 MP, 5200 mAh, Android 14, Black [Versione italiana]
HONOR 200 Smartphone: l’eccellenza a portata di mano!
Scopri l’HONOR 200, un smartphone 5G che combina un design elegante e prestazioni all’avanguardia. Con il suo display AMOLED da 6,7 pollici, ogni immagine prende vita con colori vibranti e dettagli nitidi. Le curve armoniose del design quad-curved offrono non solo un aspetto accattivante, ma anche una presa senza pari.
Fotografia straordinaria
Il HONOR 200 è dotato di una tripla fotocamera principale da 50 MP, capace di catturare immagini straordinarie in ogni condizione. Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e alle modalità AI, i tuoi ritratti risplenderanno anche di notte, mentre la fotocamera selfie da 50 MP rende ogni tuo scatto indimenticabile.
Potenza senza compromessi
Con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, questo smartphone è progettato per gestire ogni tua esigenza, che si tratti di gioco o multitasking. La batteria da 5200 mAh ti garantirà autonomia tutto il giorno, mentre la ricarica super veloce da 100W ti permetterà di tornare operativo in un attimo.
Vantaggi pratici:
- Ricarica al 49% in soli 15 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida.
- Supporto NFC per pagamenti e connessioni semplici, oltre alla funzione di telecomando universale integrata.
Scegliere l’HONOR 200 significa investire in un dispositivo che offre prestazioni superiori, design raffinato e funzionalità innovative. Non perdere l’occasione: porta la tua esperienza mobile a un livello superiore!
