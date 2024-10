HONOR 200 Smart: Grande autonomia a meno di 200 euro

HONOR ha lanciato il nuovo smartphone HONOR 200 Smart, concepito per garantire resistenza e funzionalità a un prezzo competitivo. Questo dispositivo, con proprietà di resistenza agli urti, impermeabilità IP64 e batterie ad alta capacità, rappresenta un’opzione valida per chi cerca un telefono affidabile e robusto.

La struttura del HONOR 200 Smart è progettata per resistere a urti e cadute, grazie a un’architettura di ammortizzazione avanzata e uno schermo in vetro temperato. La certificazione SGS Premium Performance attesta la qualità della resistenza alle cadute, mentre la classificazione IP64 protegge contro polvere e schizzi d’acqua.

Il dispositivo presenta un ampio display da 6,8 pollici con risoluzione di 2.412 x 1.080 pixel e un impressionante rapporto schermo/corpo del 91,3%. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz, e il display è dotato della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che mitiga l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate di utilizzo.

In termini di prestazioni, il HONOR 200 Smart è alimentato da una batteria da 5.200 mAh, capace di supportare un utilizzo prolungato senza troppe preoccupazioni. Secondo le specifiche, la batteria garantisce fino a 19 ore di streaming online e 55 ore di ascolto musicale. Inoltre, la modalità di risparmio energetico Ultra permette di estendere ulteriormente la durata della batteria in situazioni in cui è necessario. La ricarica rapida arriva fino a 35W.

Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo offre 256 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM, espandibile di ulteriori 4 GB. Il sistema fotocamera include un sensore principale da 50 Mpixel, dotato di algoritmi di Intelligenza Artificiale per ottimizzare le immagini.

HONOR 200 Smart è disponibile in due varianti di colore, Midnight Black e Forest Green. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal 14 ottobre presso vari rivenditori di elettronica, su Amazon e sul sito ufficiale honor.com, con un prezzo di partenza di 179,99 euro.