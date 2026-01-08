Hong Kong Open tennis

Sono in programma quattro emozionanti match del secondo turno nel quarto giorno dell’ATP Hong Kong Open, tra cui quello del testa di serie numero 2 Alexander Bublik, che affronterà un difficile incontro contro Botic van de Zandschulp dei Paesi Bassi. Di seguito sono riportate le previsioni per ogni match della giornata.

Lorenzo Sonego affronterà Juncheng Shang in un incontro che sarà il loro primo confronto diretto. Entrambi i giocatori sono partiti bene nella settimana, ma Shang ha impressionato maggiormente non subendo break nel match contro Francisco Comesana. Shang è un giocatore molto amato dal pubblico di Hong Kong e ha giocato un ottimo tennis nel torneo nelle ultime due edizioni. Si prevede che possa dare problemi a Sonego con il suo servizio mancino e la sua velocità. L’italiano ha più potenza, ma può essere anche inconsistente e commettere errori dalla linea di fondo.

Alexandre Muller, campione in carica, affronterà Marcos Giron in un altro incontro del secondo turno. Muller ha affrontato un avversario difficile nel primo match, ma ha giocato bene vincendo in due set. Ha realizzato 29 vincenti e servito a un alto tasso per tenere a bada Miomir Kecmanovic. Giron ha fatto un debutto fantastico all’Hong Kong Open, perdendo solo due giochi contro Laslo Djere. Entrambi i giocatori hanno uno stile di gioco simile e l’incontro si deciderà su chi eseguirà meglio i propri colpi. Muller è su una striscia di 6 vittorie consecutive nel torneo, ma si prevede che Giron possa imporsi.

Karen Khachanov, testa di serie numero 4, affronterà Michael Mmoh. Khachanov non ha ancora vinto un match nel torneo e cercherà di migliorare il suo ranking. Mmoh ha già giocato tre match nel torneo, il che dovrebbe essere un vantaggio per lui. Ha anche vinto il loro unico incontro precedente. Tuttavia, Khachanov è un giocatore più esperto e con il suo servizio potente e i suoi colpi di fondo può essere considerato il favorito.

Infine, Alexander Bublik affronterà Botic van de Zandschulp. Bublik ha avuto una grande stagione e cercherà di fare ancora meglio quest’anno. Se riuscirà a rimanere concentrato, sarà un avversario difficile da affrontare. Van de Zandschulp ha vinto due incontri contro Bublik in passato, ma il kazako è un giocatore più forte ora e ha più opzioni per vincere gli incontri cruciali. Si prevede che l’incontro possa arrivare al tie-break del terzo set.