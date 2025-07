Honda avverte: ritiriamo i motori F1 senza elettrificazione

In un contesto di cambiamenti normativi in vista per il 2026, Honda mette in chiaro la propria posizione riguardo alla Formula 1. L’azienda giapponese avverte che un allontanamento dall’elettrificazione nelle future regolazioni potrebbe portarla a ritirarsi definitivamente dal campionato.

Koji Watanabe, presidente della Honda Racing Corporation (HRC), ha espresso chiaramente le preoccupazioni del marchio in un’intervista. Secondo lui, la Formula 1 deve rimanere all’avanguardia dell’automobilismo, e la transizione verso l’elettrico è fondamentale per un futuro sostenibile. La sua dichiarazione segue le recenti considerazioni del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, riguardo un possibile ritorno a motori V8 con un’ibridazione leggera, un’idea che Honda rigetta come pericolosa per il suo impegno nella serie.

Inizialmente, Honda aveva deciso di tornare in Formula 1 attratta dalle prospettive di elettronica avanzata nei nuovi power unit previsti dal 2026. La casa nipponica fornirà motori ad Aston Martin a partire da quella stagione. Watanabe ha sottolineato che un cambiamento di rotta in questo ambito contraddirebbe la filosofia del marchio, legata a una visione ecologica.

Le tensioni interne sono palpabili, con vari fornitori di motori che hanno manifestato preoccupazioni riguardo ai complessi test dei nuovi propulsori. Questo clima ha portato la FIA a riconsiderare opzioni meno elaborate, aprendo un dibattito sulla riduzione del livello di elettrificazione. Watanabe ha confermato che ci sono stati dialoghi su questo tema all’inizio dell’anno, ma ha anche precisato che al momento non ci sono trattative attive. La sua aspettativa è che le discussioni possano riprendere se la visione della FIA rimarrà stabile.