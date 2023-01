HomePod e HomePod mini, nuove funzioni: come aggiornare

Apple ha aggiornato HomePod e HomePod mini con il software 16.3, che introduce novità di rilevo nello smartspeaker della Mela, anche a livello di funzionalità. Si la versione Mini che la nuova introdotta la settimana scorsa potranno misurare la temperatura interna della casa e anche il livello di umidità, grazie al sensore che viene sbloccato da questo aggiornamento e permette di consultare i dati direttamente dalla app Home. I suoni ambientali per rilassarsi sono stati completamente rimasterizzati e ora è possibile includerli nelle scene e nelle automazioni. Se amici e familiari condividono la posizione con voi, è possibile ora chiedere a Siri direttamente da HomePod dove si trovano. Ora Siri può avvisare quando un accessorio che non è visibile nella stanza viene acceso o spento. Infine, il sistema computazionale di adattamento del suono alla stanza è stato migliorato per gli audio con parlato come i podcast. Per aggiornare HomePod di prima e seconda generazione e HomePod mini è sufficiente aprire la app casa su iPhone, iPad o Mac, e selezionare l’HomePod per far partire l’aggiornamento in automatico.