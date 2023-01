HomePod di seconda generazione, lo smart speaker Apple anche in Italia

Apple ha annunciato HomePod di seconda generazione, con preordini a partire da oggi edisponibilità a partire da venerdì 3 febbraio a 349 euro. Il nuovo smart speaker, che nella sua versione precedente non è mai arrivato in Italia, è realizzato con tessuto a rete senza cuciture, acusticamente trasparente, e una superficie touch retroilluminata che si illumina fino ai bordi. È disponibile in bianco e mezzanotte, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, e include un cavo di alimentazione intrecciato in tinta. La resa audio è stata riprogettata con un woofer ad alta escursione, un potente motore che aziona il diaframma da ben 20 mm, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in array con beamforming intorno alla base.

Il chip S7 opera in sinergia con il software e la tecnologia di rilevamento di sistema per offrire un audio computazionale ancora più avanzato. HomePod è compatibile con l’audio spaziale e grazie alla tecnologia di rilevamento della stanza riconosce le riflessioni acustiche dalle superfici vicine, per determinare se è posizionato contro una parete oppure no, in modo da adattare il suono in tempo reale. Si abbina a Apple TV 4K per creare un’esperienza home theater, e il supporto eARC (Enhanced Audio Return Channel) su Apple TV 4K permette di impostare HomePod come sistema audio per tutti i dispositivi collegati alla TV. In più, con Siri su HomePod l’utente può controllare cosa sta riproducendo Apple TV. HomePod può essere abbinato in stereo o in multiroom, in questo caso anche con HomePod mini. È compatibile con il nuovo standard per la domotica Matter.