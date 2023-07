HomeLife Piumone Letto Singolo 180 x 260 cm Made in Italy, Blu e Azzurro – Trapunta Invernale Letto Singolo Double Face – Piumone Singolo Invernale Caldo, Anallergico e Colorato, in Poliestere

Dal marchio

Scopri il lusso dei tessuti italiani per la tua casa con la nostra collezione.

Siamo un’azienda italiana che si dedica a promuovere lo stile, il design e la qualità del nostro paese attraverso la nostra gamma di prodotti tessili per la casa.

I nostri prodotti provengono dai migliori produttori italiani, che utilizzano tecnologie all’avanguardia e tecniche tradizionali per creare tessuti belli e funzionali.

Offriamo una vasta gamma di prodotti, dal corredo per il letto ai tappeti per il bagno, tutti progettati per valorizzare la bellezza del tuo spazio.

I nostri tessuti sono realizzati con materiali di altissima qualità per portare eleganza e comfort nella tua casa.

Crediamo che i prodotti che offriamo siano più di semplici tessuti; sono una espressione della creatività e passione per l’eccellenza dello spirito italiano.

Quando scegli i nostri tessuti, non solo aggiungi comfort e stile alla tua casa, ma scegli anche di investire nella ricca eredità dell’industria tessile italiana.

Quindi, perché aspettare? Concediti oggi il lussuoso mondo dei tessuti italiani e scopri la bellezza e l’eleganza dell’Italia in ogni pezzo.

Mai più piedi scoperti – A differenza di altri piumini, il nostro piumino letto singolo invernale si differenzia per la sua lunghezza di 260 cm, 60 cm in più rispetto alla media. Perfetta come trapunta letto singolo bambina e bambino se i tuoi bambini si muovono molto nel sonno.

Una trapunta, due colori – Grazie ai due lati di colori diversi, questo piumone letto singolo invernale bambino e bambina è il metodo più veloce e divertente per cambiare look alla cameretta o alla camera degli ospiti

Una trapunta, due colori – Grazie ai due lati di colori diversi, questa trapunta singola invernale è il metodo più veloce e divertente per cambiare look alla cameretta o alla camera degli ospiti. Il piumone invernale letto singolo da avere durante l'inverno.

Scegli la qualità di un prodotto italiano – La qualità Made in Italy del piumone per letti singoli HomeLife è garantita da una scelta meticolosa dei materiali, dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e dalle mani esperti dei nostri artigiani

