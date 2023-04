Descrizione prodotto

Con HomeLife, porti a casa la qualità e l’eleganza italiana

Pensato per affrontare l’inverno senza eccedere con il riscaldamento, il piumone invernale HomeLife è realizzato con un’imbottitura di 360gr/mq in poliestere. Ma non farti ingannare: questo modello è molto più di un semplice piumino caldo. Infatti, grazie ai due lati bicolore, veste il letto di due colori diversi, dandoti la possibilità di cambiare lo stile della tua camera da letto secondo il tuo stile o il tuo stato d’animo.

Abbiamo realizzato questo piumone anallergico invernale concentrandoci su quella sensazione di morbidezza che ami sentire sulla pelle appena ti infili sotto le coperte in una fredda serata di gennaio. Ecco perché, oltre ad aver utilizzato un morbido tessuto in microfibra (100% poliestere), lo strato esterno è tutto in manopesca, uno speciale trattamento che rende la superficie del piumino colorato matrimoniale ancora più morbida e vellutata.

Scopri la grammatura del piumone matrimoniale HomeLife più adatta a te

Trapunta Extra Calda

Dedicata ai più freddolosi e a chi ama dormire a una temperatura interna inferiore ai 18°C (e, perché no, a chi vuole risparmiare sul riscaldamento!), questa trapunta matrimoniale in microfibra è la scelta giusta per tenere al caldo i più esigenti.

Trapunta Calda

Il classico piumone letto di cui nessuno potrà fare più a meno. Se la temperatura interna della tua camera da letto si aggira intorno ai 18°C, questo è il modello che ti accompagnerà per tutto l’inverno.

Trapunta Intermedia

Perfetta per essere utilizzata durante le stagioni intermedie, per chi non soffre il freddo durante l’inverno o, ancora, per chi, nei mesi invernali, non riesce a rinunciare a una temperatura interna superiore ai 20°C.

Peso imbottitura

360 Grammi al Mq 300 Grammi al Mq 200 Grammi al Mq 100 Grammi al Mq

fatto in Italia

✓

✓

✓

✓

Misure Disponibili

Singolo, Una Piazza e Mezza, Matrimoniale Singolo, Una Piazza e Mezza, Matrimoniale Singolo, Una Piazza e Mezza, Matrimoniale Singolo, Una Piazza e Mezza, Matrimoniale

perfetto per

dormire ad una temperatura ambiente inferiore a 18°. dormire ad una temperatura ambiente intorno ai 18°. dormire ad una temperatura ambiente superiore ai 20°. Perfetto per la primavera e l’estate, o come strato aggiuntivo d’inverno.

Mai più piedi scoperti – A differenza di altri piumini, il nostro piumino caldo si differenzia per la sua lunghezza di 260 cm, per non lasciarti mai dormire a piedi scoperti. Se non fai altro che muoverti nel sonno, è la scelta giusta

Una trapunta, due colori – Grazie ai due lati di colori diversi, questo piumone letto singolo invernale bambino e bambina è il metodo più veloce e divertente per cambiare look alla cameretta o alla camera degli ospiti

Morbido, caldo e colorato – Il trattamento manopesca è ciò che rende questo piumino caldo, liscio e vellutato sulla pelle. E in più, l’imbottitura da 300gr/mq, soffice e avvolgente, lo fanno diventare molto di più un semplice piumone letto singolo colorato

Scegli la qualità di un prodotto italiano – La qualità Made in Italy del piumone per letti singoli HomeLife è garantita da una scelta meticolosa dei materiali, dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e dalle mani esperti dei nostri artigiani

49,90 €