Home Tresor ha a cuore la biancheria della Vostra casa ed in particolare per impreziosire la Vostra camera da letto ha selezionato per Voi questo morbido Piumone Reversibile. Un prodotto e due vantaggi! Scegli il tuo lato preferito nelle 6 Varianti Colore disponibili. Farà da corredo arricchendo l’ambientazione con la sua semplice e intramontabile tinta unita. Non ti resta che provarla direttamente a casa tua! Per ulteriori dettagli relativi all’articolo, ricorda, siamo sempre a disposizione non esitare a metterti in contatto con noi, saremo lieti di condividere la nostra esperienza con gentilezza e cortesia.

✔️Scegli il tuo lato Preferito – 6 Combinazioni di Colori con raffinate Varianti da un lato e dall’altro✔️Loving Microfibra – Tessuto sempre più usato grazie alle sue qualità: morbida, pratica, anallergica, traspirante e resistente✔️Cura per l’Ambiente – Questo articolo è confezionato in una pratica busta. Ti consigliamo di non buttarla via, con questo gesto fai bene all’ambiente e ti farà comodo per contenere i piumini durante i periodi di inutilizzo✔️Prodotto dotato di Certificazione OEKO-TEX

50,90 €