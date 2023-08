Home Tresor ha selezionato per Voi questo piumino All Season. Perché si adatta a tutti i periodi dell’anno? Semplice, è composto da 2 pezzi. Il primo prodotto è l’ideale per periodi caldi con la sua soffice imbottitura di 100gr/mq. Il secondo si presta per le stagioni di mezzo con la sua grammatura a 200. Quando però siamo in pieno inverno e vogliamo stare al caldo caldo, ci basta unire i due elementi per ottenere così un calore dato dai 300gr/mq totali. La Microfibra è un tessuto sempre più usato grazie alle sue qualità: morbida, calda, anallergica, traspirante e resistente. Il prodotto ha la certificazione OEKO-TEX Standard 100, non sai di che cosa si tratta? Ecco una breve descrizione. È uno standard unico di certificazione e controllo nel settore delle materie prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti, che contrassegna i prodotti che non presentano rischi per la salute dei consumatori. In questo caso specifico vuol dire che ogni singola parte di questo articolo è stato testato e che pertanto il prodotto è innocuo. Non vi resta che provarlo! Per ulteriori dettagli relativi all’articolo, ricorda, siamo sempre a disposizione non esitare a metterti in contatto con noi, saremo lieti di condividere la nostra esperienza con gentilezza e cortesia.

4Stagioni – Un prodotto che soddisfa tutte le esigenze che si presentano nel corso dei dodici mesi dell’anno. Disponibile anche per letto singolo e per letto matrimonialeLoving Microfibra – Tessuto sempre più usato grazie alle sue qualità: morbida, pratica, anallergica, traspirante e resistente. Prodotto premiato con della Certificazione Oeko Standard 100Cura per l’Ambiente – Questo articolo è confezionato in una pratica busta. Ti consigliamo di non buttarla via, con questo gesto fai bene all’ambiente e ti farà comodo per contenere i piumini durante i periodi di inutilizzoConsigli Lavaggio – Comodamente in lavatrice a 30° oppure a secco

47,90 €