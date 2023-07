Home Tresor ha a Cuore la biancheria della Vostra casa ed in particolare per la Linea Bed ha selezionato questo Piumino in soffice e morbida Microfibra. Consigliamo la scelta di questo articolo in quanto la sua grammatura di 200gr./mq riveste una versatilità non indifferente. Perfetto per le mezze stagioni come la primavera e l’autunno ma ideale per chi soffre il caldo specialmente in ambiente già riscaldati. La Microfibra tessuto Jolly, infatti questa merce si presente soffice al tatto; resistente senza necessità di particolare cura, anallergica, antiacaro, traspirante, ed è lavabile in lavatrice. Il prodotto ha la certificazione OEKO-TEX Standard 100, non sai di che cosa si tratta? Ecco una breve descrizione. È uno standard unico di certificazione e controllo nel settore delle materie prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti, che contrassegna i prodotti che non presentano rischi per la salute dei consumatori. In questo caso specifico vuol dire che ogni singola parte di questo articolo è stato testato e che pertanto il prodotto è innocuo. Non ti resta che provarlo direttamente a casa tua! Per ulteriori dettagli relativi all’articolo, ricorda, siamo sempre a disposizione non esitare a metterti in contatto con noi, saremo lieti di condividere la nostra esperienza con gentilezza e cortesia.

33,90 €