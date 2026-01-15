Home swapping in Italia

La piattaforma leader HomeExchange ha registrato un aumento del 45% degli scambi finalizzati. L’Italia è il quarto mercato e uno dei più in rapida espansione. L’aumento dei costi degli alloggi per periodi brevi porta all’home swapping.

L’home swapping consiste nello scambiare la propria casa con quella di un’altra persona, senza passaggio di denaro. Questa pratica sta crescendo anche in Italia, dove la piattaforma HomeExchange ha registrato un aumento del 45% degli scambi finalizzati. Il Paese è il quarto mercato più grande della piattaforma e uno dei più in rapida espansione.

HomeExchange ha registrato un aumento del 43% degli scambi effettivamente realizzati a livello globale. La piattaforma conta 270.000 membri in 155 Paesi e offre l’accesso illimitato a una rete globale di persone che scambiano case. Il modello di HomeExchange si basa sulla fiducia e sulla condivisione, e prevede una commissione annuale di 175 euro per gli utenti.

L’aumento degli scambi casa è stato particolarmente forte in alcune regioni italiane, con incrementi percentuali significativi. La Campania ha registrato un aumento dell’80%, la Puglia del 60% e la Liguria del 57%. La Lombardia e il Trentino-Alto Adige hanno registrato un aumento del 55%.

HomeExchange sta esplorando sinergie con attori come Trainline e SNCF, la compagnia ferroviaria nazionale francese, che condividono i valori di sostenibilità e mobilità dolce. La piattaforma offre l’accesso illimitato a una rete globale di persone che scambiano case e promuove i viaggi in treno, oltre a pubblicare regolarmente contenuti sull’argomento per incoraggiare l’adozione di questa modalità di trasporto.