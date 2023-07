HOMATICS Android TV Box Supporta 4K Android 11.0 WiFi 5 HDR Dolby Audio, Chromecast, Hulu, Netflix, Prime Video, Disney + Smart TV Box con Voice Remote

Descrizione prodotto

Box TV Android: goditi un intrattenimento più intelligente

Semplifica la tua esperienza di intrattenimento con un TV Box Android. Scopri oltre 400.000 film e programmi in un unico posto. Usa “OK Google” per controllare la tua TV con la tua voce. Con Chromecast integrato, puoi facilmente trasmettere foto, video e musica dal tuo dispositivo alla TV.

Colori HDR realistici – Brillanti box TV Android 4K

Sperimenta la nitidezza vivida e realistica quando i colori escono dallo schermo.

Goditi lo straordinario streaming 4K Ultra HD fino a 60 fps con HDMI 2.1. Il DRM Widevine di livello 1 integrato sblocca l’accesso a contenuti premium e ad altissima definizione.

Ti presentiamo il tuo Assistente Google: fai di più con la tua voce in TV

Premi il pulsante “Hey Google” sul telecomando per cercare rapidamente oltre 400.000 film e programmi, ricevere consigli in base al tuo umore, controllare i dispositivi per la smart home e altro ancora.

Funzioni dei pulsanti del telecomando

SPECIFICHE

RAM 2GB LPDDR4 ROM eMMC 16GB SoC Amlogic S905Y4 CPU Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35) GPU ARM Mali-G31 MP2 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G Wi-Fi 5 Model Box R Lite 4K Dimensions 96 x 96 x 23 mm (W x D x H) Android OS 11.0 DRM Widevine L1 HDR HDR10 Features Chromecast built-in, Google Assistant, Dolby Audio. Certifications Google, Netflix, Prime Video, Dolby Audio.

【4K & HDR 10.0】Il tv box Android è in bianco tecnico e dal design ergonomico, è il regalo di Natale perfetto. Supporta la risoluzione 4K, fino a 3840 x 2160 pixel. HDR10.0 rende i colori perfetti e intensi e l’immagine è più vivida, offrendo un’esperienza multimediale intuitiva.

【TV Box Certificato Da Google】Il TV Box è certificato Neteflix e Google, quindi potete scaricare le vostre app preferite tramite Google Play, come Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu e altro ancora. È anche certificato dolby, per cui è possibile sperimentare un piacere di ascolto senza pari con l’audio dolby.

【Telecomando Vocale Bluetooth】 Si tratta di un telecomando vocale che, grazie alla connessione bluetooth, consente di cercare rapidamente spettacoli, ottenere raccomandazioni e persino controllare il televisore – più velocemente – con la voce che chiede a Google di aiutarvi sul grande schermo.

【Facile Connessione】Il box Android supporta Wi-Fi Dual 2.4/5GHz e 10/100M ethernet, una maggiore penetrazione del segnale, una velocità di trasmissione più elevata, una facile connessione a Internet. È inoltre possibile collegare dispositivi Bluetooth come altoparlanti, cuffie e tastiere. Ambito di fornitura: Android TV Box, telecomando vocale, alimentatore 12V / 1,5 A, cavo HDMI, manuale d’uso.