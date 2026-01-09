Holy Swing Night a Milano

Sabato 10 gennaio 2026, dalle 22.30, si terrà una nuova Holy Swing Night allo Spirit de Milan in via Bovisasca 59 a Milano. La serata vedrà il ritorno degli Hot Crystal Rhythmakers, la resident band dello Spirit de Milan, che si esibiranno con una line up d’eccezione formata da alcuni tra i più grandi talenti del jazz classico operanti a Milano e dintorni.

I musicisti che si esibiranno sul palco saranno Claudia Zannoni alla voce, Martino Pellegrini al violino, Yuri Biscaro alla chitarra, Guido Bianchini al basso e Fabrizio Carriero alla batteria. Dopo il concerto, seguirà un swing dj-set di Fish.

I biglietti per l’evento sono disponibili a 7 euro per chi cena o fa aperitivo, e a 15 euro con consumazione per chi viene dopo cena, con uno sconto di 3 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026. La cucina sarà aperta dalle ore 19.30 e la prenotazione è fortemente consigliata. Ulteriori informazioni e prenotazioni possono essere richieste via email.