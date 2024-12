Hollywood tifa Como, chi era allo stadio

Michael Fassbender, Keira Knightley e Adrien Brody si sono riuniti al stadio ‘Senigallia’ per assistere alla partita di Serie A tra il Como e la Roma, condividendo risate, birra e momenti di tifoseria. Questo evento ha suscitato curiosità sui social, con utenti che si sono chiesti se fosse un esempio di ‘multiverso’ o di una realtà parallela. Tuttavia, non è la prima volta che celebrità internazionali vengono avvistate in tribuna a Como, un avvenimento che è iniziato dopo l’acquisto del club da parte dei miliardari Robert e Michael Hartono nel 2019.

Dopo attori come Chris Pine, Benedict Cumberbatch, Hugh Grant e Andrew Garfield, anche Fassbender, Knightley e Brody hanno mostrato il loro sostegno per la squadra. Adrien Brody, vincitore dell’Oscar per il film ‘Il pianista’, si è seduto vicino ai colleghi britanni Michael Fassbender e Keira Knightley, quest’ultima accompagnata dal marito James Righton, tastierista della band rock Klaxons.

L’attrice britannica, nota per il suo ruolo da calciatrice nel film del 2002 ‘Sognando Beckham’, ha seguito la partita con grande entusiasmo. Le telecamere l’hanno immortalata mentre esultava e tifava per il Como, gridando il nome della squadra con gioia, un momento che ha catturato il cuore dei tifosi italiani.

La presenza di queste star nel contesto calcistico ha generato una certa affezione tra i fan locali, che vedono in questa situazione una fusione unica tra sport e intrattenimento. L’evento ha dimostrato come il calcio possa unire persone da diverse parti del mondo e di come anche le celebrità possano condividere la passione per il gioco, indipendentemente dalla loro fama.

L’atmosfera nell’impianto era vivace e piena di energia, con i supporter del Como che hanno trovato anche inaspettati alleati tra queste icone del cinema. La performance della squadra e la partecipazione di queste celebrità hanno reso la giornata memorabile per i tifosi, accrescendo ulteriormente l’interesse attorno al club e al campionato. Con l’arrivo di nuove star sugli spalti, sembra che il Como stia guadagnando sempre più visibilità e apprezzamento sia a livello locale che internazionale.