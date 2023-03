Hollywood, posata la stella di Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame

Il Filming Italy – Los Angeles chiude la sua ottava edizione con il conferimento della stella a Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame di Hollywood: l’attore è stato premiato con la posa della 2.752esima stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Alla cerimonia, presenti la presidente della Camera di Commercio di Hollywood Lupita Sanchez Cornejo, Lucia Borgonzoni sottosegretario al ministero della Cultura, i produttori cinematografici Barbara Broccoli e Michael Gregg Wilson e Tiziana Rocca direttrice artistica di ‘Filming Italy – Los Angeles’ e promotrice dell’evento.

“Sono molto felice e al contempo intimidito dal ricevere la stella a Hollywood – confessa Giancarlo Giannini – Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Lina Wertmüller. Abbiamo avuto un buon successo. Ho avuto anche una nomination all’Oscar per ‘Pasqualino Settebellezze’, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre. Un sentito ringraziamento a Tiziana Rocca, che con il ‘Filming Italy’ da lei diretto e organizzato si è fatta promotrice di questo importantissimo traguardo per la mia carriera”.

Per Tiziana Rocca, “è una grande soddisfazione essere stata la promotrice con il mio festival della stella che è stata dedicata al nostro grande Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame di Hollywood. Pochi se la meritano più di lui. Da anni il Filming Italy collabora con la Hollywood Chamber of Commerce che dal 1953 promuove e sostiene la Walk Of Fame, la famosa strada dedicata al cinema, nata per mantenerne la gloria. Già nel 2018, il ‘Filming Italy’ era riuscito ad ottenere questo riconoscimento anche per la straordinaria Gina Lollobrigida. L’assegnazione a Giancarlo Giannini di questa 16esima stella italiana è un traguardo per la cultura cinematografica italiana e segno di speranza e di ottimo auspicio in questo periodo ancora complicato per il settore dell’audiovisivo”.

La sottosegretaria al Mic, Lucia Borgonzoni, ringrazia “tutti coloro i quali lavorano al ‘Filming Italy – Los Angeles’, l’ideatrice Tiziana Rocca e tutta la sua squadra. Li ringrazio innanzitutto per aver saputo costruire, edizione dopo edizione, una rassegna in grado di esaltare il nostro Paese. E poi per essersi fatti promotori di un momento che mi ha reso particolarmente orgogliosa di rappresentare il cinema italiano davanti al mondo, la posa della Stella sulla Walk of Fame a Giancarlo Giannini, interprete strepitoso. Il suo nome, come già il nome dell’indimenticabile Gina Lollobrigida, è stato meritatamente consegnato alla storia”.