Hollywood è in lutto per la morte di Nichelle Nichols, l’attrice americana che ha fatto la storia della televisione per la sua interpretazione dell’ufficiale delle comunicazioni, il tenente Uhura nella serie tv ‘Star Trek’. E’ quanto scrive ‘The Hollywood Reporter’. L’attrice è morta sabato scorso per cause naturali all’età di 89 anni. “La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie che ora vengono viste per la prima volta, rimarrà per noi e le generazioni future per godere, imparare e trarre ispirazione – ha scritto ieri su facebook il figlio dell’attrice Kyle Johnson – La sua è stata una vita ben vissuta e come tale un modello per tutti noi”. Nichols, tra i cui fan c’erano anche Martin Luther King Jr.

e Barack Obama, ha contribuito con il suo personaggio a rompere la barriera dei pregiudizi razziali negli Usa e nel mondo impersonando una donna, ‘nera’ in un momento in cui entrava nel vivo la battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Tra coloro che hanno reso omaggio a Nichols c’è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che l’ha elogiata come una “pioniera del palcoscenico e dello schermo che ha ridefinito ciò che è possibile per i neri americani e le donne – si legge su ‘The Hollywood Reporter’ – Con una dignità e un’autorità determinanti, ha contribuito a raccontare una storia centrale che ha reinventato le ricerche e le scoperte scientifiche”. Ricordando anche che Nichols era nel team di ‘Woman in Motion’, un film documentario del 2021 che metteva in evidenza i suoi sforzi per aiutare a reclutare persone di colore per lavorare per la Nasa, Biden ha concluso ricordando che l’attrice: ”Ha continuato questa eredità lavorando con la Nasa per consentire a generazioni di americani di ogni estrazione di raggiungere le stelle e oltre”.

Nichelle, saremo eternamente grati per l’opportunità di raccontare la tua storia e condividerla con il mondo – ha dichiarato il regista e produttore Todd Thompso

n – Ci hai intrattenuto, ci hai ispirato, hai mostrato a tutta l’umanità quanto può essere facile amarsi e rispettarsi, vivere a lungo e prosperare”. Molte le star di Hollywood che hanno voluto ricordare l’attrice attraverso i social media, tra cui George Takei, co-protagonista di ‘Star Trek’: “Avrei altro da dire sulla pioniera e incomparabile Nichelle Nichols – scrive su Instagram – che ha condiviso il ponte con noi come tenente Uhura della Uss Enterprise. Il mio cuore oggi è pesante, i miei occhi brillano come le stelle tra le quali riposi ora, mia ​​carissima amica”. Il regista J.J. Abr



ams, su Instagram, ha definito l’attrice “una donna notevole in un ruolo notevole. Nichelle, ci mancherai profondamente. Mandando così tanto amore e rispetto”. Celia Rose Gooding, che ha ‘ereditato’ dalla Nichols il ruolo di Uhura nella serie ‘Star Trek: Strange New Worlds’ ha voluto ricordare Nichelle con una foto definendola ”una leggenda”. (di Alisa Toaff)