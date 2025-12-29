Hollywood incassa bene con Avatar e Marty Supreme in Usa

Hollywood chiude l’anno con il miglior incasso natalizio dall’inizio della pandemia, una nota positiva al termine di un anno difficile per l’industria cinematografica statunitense. A riscuotere grande successo è stato “Avatar: Fire and Ash”, il terzo film della saga realizzata da James Cameron, che ha incassato finora 542,7 milioni di dollari al di fuori degli Stati Uniti, nonostante un budget di 400 milioni di dollari.

La pellicola è stata apprezzata a livello internazionale.

Gran parte dell’attenzione nei cinema durante il periodo di Natale è stata rivolta anche a “Marty Supreme”, film ispirato al giocatore professionista di ping-pong Marty Reisman, interpretato da Timothée Chalamet.

Il film è già nelle sale Usa e uscirà in Italia il prossimo 22 gennaio.