6.6 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Spettacolo

Hollywood incassa bene con Avatar e Marty Supreme in Usa

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Hollywood chiude l’anno con il miglior incasso natalizio dall’inizio della pandemia, una nota positiva al termine di un anno difficile per l’industria cinematografica statunitense. A riscuotere grande successo è stato “Avatar: Fire and Ash”, il terzo film della saga realizzata da James Cameron, che ha incassato finora 542,7 milioni di dollari al di fuori degli Stati Uniti, nonostante un budget di 400 milioni di dollari.
La pellicola è stata apprezzata a livello internazionale.
Gran parte dell’attenzione nei cinema durante il periodo di Natale è stata rivolta anche a “Marty Supreme”, film ispirato al giocatore professionista di ping-pong Marty Reisman, interpretato da Timothée Chalamet.
Il film è già nelle sale Usa e uscirà in Italia il prossimo 22 gennaio.

Articolo precedente
Decentralizzazione minaccia dominio AWS cloud computing
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.