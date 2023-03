Hollywood atterra in Salento, Randall Paul sul set di "Garbage Man"

Prime foto ufficiali di Randall Paul sul set di “Garbage Man”, neo-noir di Alfonso Bergamo, scritto da quest’ultimo con Armando Festa e Craig Peritz. L’attore americano in questi giorni sta girando in Salento, tra Campi Salentina e Porto Cesareo, per il prossimo film prodotto da Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e Giangi Foschini per Gika Productions.

Sul set con Randall – che ha recitato in film come “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman, “Quattro matrimoni e un funerale” con Hugh Grant, “Black Butterfly” con Antonio Banderas e “La Verità sta in cielo” di Roberto Faenza – Paolo Briguglia, Tony Sperandeo e Roberta Giarrusso.

Protagonista del film un netturbino che abita in un indefinito paesino del sud Italia. L’uomo, per amore di una donna, figlia di un suo anziano collega, terrorizzato dal presente e ancor più dal futuro, volendo proteggerla, decide di ripulire la società da ogni tipo di delinquenza. Un dramma a tinte forti mescolato al revenge-movie dal sapore internazionale, grazie anche alla presenza di Randall Paul, attore che si è sempre distinto per il proprio carisma ma, soprattutto, per la propria classe nella recitazione.