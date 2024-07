Holly Marie Combs piange e racconta l’ultimo giorno con Shannen Doherty

A una settimana dal post in cui ha ricordato Shannen Doherty, Holly Marie Combs è tornata a parlare della sua amica. L’attrice che ha interpretato Piper in Streghe ha preso parte a un podcast con Brian Krause e Drew Fuller, colleghi di Charmed. I tre attori hanno parlato della scomparsa di Shannen e tra le tante cose Holly ha raccontato che l’ultimo giorno che ha passato con la Doherty si sono messe a guardare i primi episodi di Streghe. Durante la live la Combs si è anche commossa in più occasioni.

“Da quando avevo 19 anni lei ha fatto parte della mia vita. Ho passato così tanto tempo con lei, era una sorella. Anche negli ultimi giorni pianificavamo cose. Amava la vita e quello che faceva. Una delle cose più tristi per me è che lei non vedeva l’ora di lavorare al suo podcast e parlare con i fan. L’ultima volta che ero con lei abbiamo visto i primi due episodi di Streghe insieme. Siamo tornate ragazzine in un attimo. E ci siamo sedute nel suo ufficio e abbiamo guardato gli episodi insieme ed è stato bellissimo.

Voglio che tutti sappiano che era super felice di essere qui ed era davvero felice di rivedere la serie con occhi nuovi, come continuava a dire. Ed è diventata una fan. Guardava quegli episodi come se fosse una fan, una del pubblico. Non credo che nessuno abbia amato Charmed più di lei. E questo è un dato di fatto.

Ho avuto un po’ di tempo per riflettere su questo. Lei ha fatto tutto il possibile nel tempo che ha avuto, ma entrambe pensavamo che avremmo avuto più tempo. Questa è la vera parte triste. Avevamo dei piani grandi per quest’anno, non pensava sarebbe andata via così presto. E sembra un brutto cliché, fino a che non capita a te, ma pensi sempre di avere più tempo per fare quello che hai in mente. La vita cambia in un attimo”.