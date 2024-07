Holly Marie Combs distrutta dal dolore: “Shannen, mia sorella per sempre”

Holly Marie Combs non era solo una collega di Shannen Doherty, ma anche una delle sue amiche più vere, probabilmente la sua migliore amica. A due giorni dalla scomparsa di Shannen, l’attrice ha rotto il silenzio e in poche righe è riuscita a farci percepire il dolore immenso che sta provando in queste ore.

“La mia dolce metà per 31 anni. Ho un vuoto nel petto e adesso non riesco a riprendere fiato. Manca una parte di me anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento. So esattamente cosa mi diresti di fare in questo momento. So che il tuo spirito immortale vivrà in me e nei miei figli che amavi come se fossero tuoi. Cammineranno con il tuo stesso senso di giustizia e orgoglio. Saranno sinceri e difenderanno ciò che è giusto ad ogni costo, lasciando da parte le cavolate. Il tuo fuoco continuerà a vivere in loro e in molte altre Streghe che hai contribuito a far crescere in tutti questi anni. Sei stata una vera combattente accanita fino alla fine. La mia campionessa più forte e tenace. Ma sei anche stata la mia più fedele protettrice. Sei stata, la mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato della famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti amo”.

Holly Marie Combs sempre dalla parte di Shannen Doherty.

L’anno scorso Shannen Doherty ha accusato Alyssa Milano di essere stata la causa del suo licenziamento dal telefilm Streghe, ma la diretta interessata ha negato tutto. A quel punto è intervenuta Holly Marie Combs, che nel dicembre del 2023 ha preso le parti dell’amica, confermando la sua versione e aggiungendo anche altri dettagli: “Alyssa aveva costruito un caso sul niente. Così hanno licenziato Shannen. Io avevo deciso di andarmene con lei, perché non volevo più fare quella serie senza Shannen. Così loro mi hanno minacciata aggrappandosi a dei vincoli e cavilli. Non volevo continuare quello show senza Shannen, perché per me non era la cosa giusta“.