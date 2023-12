Holly Marie Combs: “Alyssa ha fatto licenziare Shannen da Streghe!”

Prima l’evento con ospitate in giorni diversi, poi le accuse di Shannen Doherty, ormai è chiaro che le protagoniste di Streghe hanno deciso di vuotare il sacco e di raccontare quello che avrebbe fatto Alyssa Milano negli anni in cui è stata registrata la serie. A sganciare la nuova bomba non è stata l’imprevedibile Rose Mc Gowan, ma la saggia Holly Marie Combs, che nel podcast “Let’s Be Clear” ha svelato come mai Prue è stata fatta fuori da Charmed. Secondo la versione di Holly Marie Combs, Alyssa avrebbe fatto licenziare Shannen alla fine della terza stagione della serie.

Holly Marie Combs: “Volevo andarmene anche io, me l’hanno impedito”.

“Mi ricordo che chiesi spiegazioni alla produzione e mi dissero,’Non volevamo farlo, ma siamo stati messi all’angolo, ci ha detto di scegliere tra lei e Shannen’. Alyssa ha minacciato di farci causa per un ambiente di lavoro ostile, sia a me, che a Shannen e alla produzione. Aveva costruito un caso sul nulla. Ha documentato ogni volta che si è sentita a disagio sul set. Onestamente sono stata colta di sorpresa perché non riuscivo a ricordare alcuna parola dura contro di lei e nessuno scontro. In realtà ci sono persone che si comportano male e la fanno franca. Non credo che la gente capisca che su quel set nei suoi confronti non è mai successo nulla di brutto. Io all’epoca dissi che volevo lasciare lo show, perché non volevo andare avanti senza Shannen. Quello non era uno spettacolo che volevo fare senza Shannen. Mi è stato detto che sembrava un ricatto e hanno minacciato di farmi una causa se avessi abbandonato. Si sono appellati a dei vincoli per non farmi lasciare”.

Holly Marie Combs says ‘Charmed’ producer told her Alyssa Milano had Shannen Doherty fired from ‘Charmed’: “He said, ‘We didn’t mean to — but we’ve been backed into this corner — we’re basically in this position where it’s one or the other. We were told by Alyssa it’s her or… pic.twitter.com/HMWrhnQSAX — Pop Crave (@PopCrave) December 18, 2023

Le parole di Shannen su Alyssa.