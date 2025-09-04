Holiday Crush: il nuovo reality italiano da guardare su Prime Video

Giovedì 4 settembre, Prime Video ha lanciato tutti e sei gli episodi di “Holiday Crush”, un nuovo reality show che mescola il trash di programmi come “Temptation Island” e “Jersey Shore” con il commento ironico dei The Jackal. Questi ultimi, accompagnati da ospiti, osservano lo show dal loro divano, simile a quello utilizzato per il commento del Festival di Sanremo.

La parte realtà si svolge in Sudafrica, in una villa lussuosa a Cape Town. Qui trascorrono le vacanze ragazzi e ragazze italiani, tutti molto attraenti e desiderosi di inserire una buona dose di divertimento e relazioni romantiche nel programma. Tra i protagonisti troviamo Anna, Hyndia, Marta, Camilla, Roberta, Milena e i ragazzi Giancarlo, Luca, Samuele, Simone e Ivan. Tra feste, escursioni e giochi provocatori, questi giovani si divertono, creando legami e conflitti.

Tuttavia, a differenza di altri format simili, la comicità dei The Jackal interviene per ridimensionare il livello di trash. Fabio, Ciro, Aurora e Fru commentano ogni scena, portando ironia e originalità, e ospitando di volta in volta nomi come Emma Galeotti e Cristina D’Avena.

“Holiday Crush” offre un intrattenimento leggero, perfetto per una visione senza troppe pretese. Il programma permette di divertirsi senza punteggi o vincitori, regalando momenti di svago in un periodo post-vacanze. Se cercate qualcosa per staccare la mente, questo reality è sicuramente una scelta adatta, ideale per chi desidera evitare il rimpianto delle ferie appena trascorse.