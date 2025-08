Holiday Crush: il nuovo reality con The Jackal su Prime Video

Un nuovo reality si prepara a sbarcare su Prime Video, portando freschezza e divertimento. Il titolo è Holiday Crush e vedrà protagonisti i celebri The Jackal, che commenteranno le avventure di un gruppo di giovani in una vacanza da sogno.

Il format offrirà uno sguardo originale su come i ragazzi affronteranno relazioni e dinamiche di gruppo, mentre saranno supportati da ospiti come Emma Galeotti, La Pina & Diego e Cristina D’Avena. I The Jackal, composti da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, osserveranno tutto dal loro divano e con il loro abituale umorismo sarcastico, promettendo di rendere ogni momento memorabile grazie ai loro commenti taglienti e divertenti.

La conduzione del programma sarà affidata a Jacopo Becchetti, un travel planner, e Jessica Venturi, una spiritual coach, che guideranno i concorrenti in un percorso di crescita personale e avventure emozionanti. I partecipanti affronteranno ostacoli e scoperte sia dentro che fuori di sé stessi, creando momenti intensi da vivere e raccontare.

La serie si comporrà di sei episodi disponibili a livello globale, a partire dal prossimo 4 settembre. Durante la presentazione, Fru ha definito questa esperienza come un “esperimento particolare”, emozionato per la libertà di commentare senza restrizioni.

Con una spruzzata di ironia e situazioni inaspettate, Holiday Crush si preannuncia come un mix irresistibile di divertimento e introspezione, regalando risate e momenti di pura evasione.