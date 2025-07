Holiday Crush: il nuovo reality con i The Jackal su Prime Video

Il mondo del reality sta per arricchirsi con una nuova proposta che promette divertimento e colpi di scena. Presentato da Prime Video, “Holiday Crush” offre una vacanza da sogno a un gruppo di giovani pronti a vivere un’esperienza intensa e indimenticabile.

Il trailer ufficiale del programma è stato appena rilasciato, svelando un format originale che combina avventure estive e commenti esilaranti. I famosi The Jackal, il noto gruppo comico composto da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, si metteranno comodi sui loro divani per osservare e giudicare con ironia le scorribande dei giovani protagonisti. Diretta da Tommaso Deboni e scritta da un team di talentuosi autori, la serie debutterà il 4 settembre, con sei episodi disponibili in tutto il mondo.

Un elemento distintivo del reality sarà l’approccio innovativo: i ragazzi, oltre a vivere momenti di puro divertimento, saranno guidati da un travel planner, Jacopo Becchetti, e da una spiritual coach, Jessica Venturi. Questi esperti li aiuteranno a scoprire i propri limiti, affrontare imprevisti e condividere emozioni. Con ospiti speciali come Emma Galeotti, La Pina e Diego, e Cristina D’Avena, i commenti dei The Jackal renderanno l’atmosfera ancora più frizzante, creando un mix esplosivo di ironia e avventure indimenticabili. Il countdown è iniziato!