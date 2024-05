Holden e Sarah spengono i rumor su loro: “Ci dispiace deludere”

Holden e Sarah oggi pomeriggio sono stati entrambi ospiti della puntata di Verissimo dedicata alla 23esima edizione di Amici e anche in questa occasione hanno deciso di mettere i puntini sulle i: fra loro non c’è nessuna svolta romantica. Lei ha confermato che si tratta di amicizia fra le pagine di Cosmopolitan, lui ai microfoni di WittyTv, ma dato che la speranza è sempre l’ultima a morire Silvia Toffanin glielo ha comunque chiesto. La risposta non è però cambiata.

“Come va l’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo, mi sto concentrato nel mio percorso, è tutto molto tranquillo”, ha esordito Holden, “Nell’album ho fatto una dedica a Sarah, io e lei abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia. Lo so che tifano tutti per questa coppia, lo so, sono uscite un po’ di foto.. Lei a volte ha indossato alcune mie felpe ma perché io lascio sempre tutto in giro. Siamo amici, ci vogliamo molto bene. Ci supportiamo a vicenda, ci rispettiamo. C’è solo amicizia, mi dispiace deludere qualcuno. Sono felice per la sua vittoria, lei ha fatto progressi importanti, l’abbiamo vista crescere e sono molto contento per lei”.