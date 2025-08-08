Hojlund, il prestito che potrebbe rilanciare il Milan

I tifosi del Milan sono in attesa di importanti sviluppi dal mercato, soprattutto in vista dell’amichevole contro il Chelsea a Stamford Bridge. I rossoneri hanno già rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Jashari, ma ora si concentrano sull’attacco, puntando su Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United.

Hojlund, 22 anni, è stato ingaggiato dai Red Devils per 75 milioni di euro più bonus due estati fa dall’Atalanta. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League è stata deludente, con sole quattro reti segnate nella scorsa stagione e un periodo di 22 partite senza segnare. Il Manchester United, definito dal suo allenatore Ruben Amorim come il peggior club della sua storia, sta cercando di rinnovare il proprio reparto offensivo investendo circa 150 milioni di euro per Mbeumo e Cunha.

Con l’arrivo di Sesko dal Lipsia, per un altro investimento di 85 milioni, Hojlund è ora considerato “sacrificabile”. La società potrebbe quindi essere aperta a un prestito oneroso con diritto di riscatto per il giovane attaccante, una soluzione che il Milan sta valutando con interesse. Gli agenti sono attivi a Londra per definire i dettagli economici del trasferimento, considerando che il valore del giocatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro e che il suo stipendio non dovrebbe rappresentare un ostacolo, essendo stimato tra i 4 e i 4,5 milioni.