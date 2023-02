Hogwarts Legacy, ultimo trailer prima del lancio

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno pubblicato il trailer di lancio con il gameplay di Hogwarts Legacy, il gioco action RPG che arriverà il 10 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. In questo nuovo trailer, i fan del Mondo magico di Harry Potter vengono accolti nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’uscita del gioco è ormai davvero prossima e finirà finalmente l’attesa per un titolo già rimandato due volte e che promette di rendere giustizia al mondo creato da J.K. Rowling anche nel mondo dei videogiochi. L’autrice della serie di libri originale non è però stata coinvolta in nessun modo nel progetto, probabilmente anche a causa delle sue controverse posizioni sull’identità di genere e la transessualità, che hanno portato persino alcuni attori dei film a prendere le distanze dalla scrittrice. In ogni caso, Hogwarts è ambientato nel diciannovesimo secolo, e condivide pochi personaggi con i libri e i film. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti. Il gioco arriverà anche su Xbox One, PS4 e Switch il 25 luglio.