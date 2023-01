Hogwarts Legacy, panoramica del gioco dagli occhi di un gufo

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno pubblicato il nuovo trailer cinematografico “The Invitation” per Hogwarts Legacy, il gioco action RPG ambientato nel Wizardry World di Harry Potter che arriverà il 10 febbraio 2023 su PS5, Xbox Serie X|S e PC. Il trailer segue un gufo che trasporta l’invito alla Scuola di Hogwarts sorvolando i tetti del castello e le teste degli studenti nella Sala Grande, offrendo una vista dall’alto di alcune delle ambientazioni che i giocatori potranno esplorare. Durante questo volo nel castello, i fan riconosceranno alcuni nomi e volti familiari, come Nick-Quasi-Senza-Testa e la Professoressa Weasley. Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti. Il gioco uscirà su PS4, Xbox One e Switch più avanti, il 25 luglio.