Warner Bros Interactive torna finalmente a parlare di Hogwarts Legacy, il videogioco open world ambientato nel mondo della magia di Harry Potter che è stato rinviato più volte. Il 17 marzo alle 22 ora italiana verrà trasmesso un nuovo State of Play online su YouTube e Twitch che mostrerà 20 minuti di gameplay del gioco su PlayStation 5, e presumibilmente anche una data di uscita. Il titolo è stato annunciato per la prima volta nel 2020 come gioco di ruolo ambientato a Hogwarts nel 1800, in uscita nel 2021 su console di nuova generazione. In seguito è stato rimandato al 2022, ma senza una data precisa. Nel marzo di quest’anno, il lead designer del gioco ad Avalanche Software, Troy Leavitt, ha rassegnato le proprie dimissioni per essere stato al centro di uno scandalo dopo alcune dichiarazioni sul sessismo nell’industria dei videogiochi. Warner e Avalanche tornano a parlare di Hogwarts Legacy per la prima volta da allora, per un gioco molto atteso in quanto è da tempo che non si vedono tripla A dedicati al mondo di Harry Potter.