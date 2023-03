Hogwarts Legacy, la versione PS4 e Xbox One viene posticipata

Il publisher Warner Bors. Games e lo sviluppatore Avalanche Software hanno annunciato che la versione di Hogwarts Legacy per PlayStation 4 e quella per Xbox One usciranno il 5 maggio anziché il 4 aprile, come precedentemente annunciato. La versione per Nintendo Switch non ha subito rinvii ed è ancora attesa per il 25 luglio. Il gioco è uscito su PC, PS5 e Xbox Series lo scorso 10 febbraio, e oltre ad essere stato un grande successo di critica ha anche fatto breccia nelle classifiche, con 12 milioni di copie vendute in due settimane. Il gioco si è rivelato visivamente molto appagante ma anchr esoso da un punto di vista di potenza dell’hardware, quindi resta ancora da vedere come potrà girare su hardware della generazione precedente. Sicuramente sarà difficile che mantenga caratteristiche come il supporto al ray tracing o la risoluzione dinamica a 60 frame al secondo.