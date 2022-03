Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo d’azione sviluppato da Avalanche e ambientato nel mondo di Harry Potter, uscirà per PS4, PS5, Xbox e PC alla fine del 2022, come annunciato oggi dall’editore Warner Games durante un evento online. In Hogwarts Legacy impersoneremo uno studente della Hogwarts di fine ‘800 che inizia il proprio percorso da mago a 15 anni: sarà possibile sceglierne i tratti e subito dopo verrà smistato in una delle quattro case. A questo punto sarà possibile partecipare attivamente alla vita nel castello, partecipando alle lezioni ma anche esplorandolo e imparando di più sulla magia. I primi filmati mostrano una riproduzione incredibilmente di Hogwarts, con alcuni luoghi che non sono stati mai visti neanche nei film. L’esplorazione sarà libera, nel senso che potremo visitare il castello nella sua interezza ma anche allontanarvi da esso e visitare altri luoghi mitici del mondo magico, come le foreste, la città di Hogsmeade e le cave dei folletti. Ci sarà ovviamente una storia principale da seguire, ma potremo perderci in missioni secondarie e scoprire di più sui nostri compagni di corso, oltre a imparare nuovi incantesimi e dedicarci al crafting di magie e equipaggiamento.