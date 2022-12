Hogwarts Legacy, il dietro le quinte della colonna sonora

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno reso disponibile un nuovo video dietro le quinte di Hogwarts Legacy, il GdR di Harry Potter che uscirà l’anno prossimo su console e PC. “Making the Music” mostra i dettagli della creazione di “Overture to the Unwritten” e di altri brani che saranno presenti nel gioco. In “Making the Music” il team di compositori e produttori di Hogwarts Legacy portano i fan dietro le quinte permettendo loro di dare un’occhiata ai processi decisionali e alla complessità richiesta dal creare un nuovo brano orchestrale ambientato nel mondo magico del 1800. Il compositore Peter Murray racconta come la squadra abbia bilanciato questa nuova composizione originale con la musica dei film.

Per creare l’antica melodia di Hogwarts il team ha utilizzato strumenti insoliti come la “lastra del tuono”, un enorme pezzo di metallo, e un telefono ad acqua. Per il coro e l’orchestra del tema principale “Overture to the Unwritten” sono stati scelti studenti dell’Università dello Utah, della BYU e della Salt Lake Symphony Orchestra, oltre ad artisti come Nicole Pinnell, Nicole Klossner, Ryan Shupe, Abe Kaelin, Bart Olson, John Knudsen e Dune Moss. Girato negli studi musicali di Big Idea a Sandy, Utah e Media Grabbers a North Salt Lake City, Utah, il video del dietro le quinte presenta “Overture to the Unwritten”, la composizione originale dei compositori Chuck e. myers “sea”, J. Scott Rakozy e Peter Murray nell’esecuzione di un’orchestra di 54 elementi diretta da Nathan Hofheins.

Tutta la musica di Hogwarts Legacy sarà disponibile il giorno del lancio nella Hogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack). Inoltre, le canzoni di Hogwarts Legacy saranno presenti in un secondo album intitolato Hogwarts Legacy (Study Themes From the Original Video Game Soundtrack), che conterrà musica ambient rilassante, da ascoltare mentre si studia per le lezioni a Hogwarts o in qualsiasi altra scuola. Entrambi gli album saranno pubblicati da WaterTower Music e saranno disponibili su tutti i servizi di streaming digitale. Hogwarts Legacy sarà disponibile il 10 febbraio su PlayStation, Xbox e PC, più avanti su Switch.