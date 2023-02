Hogwarts Legacy frantuma record e vende 12 milioni di copie in due settimane

Hogwarts Legacy ha venduto più di 12 milioni di copie nel mondo e guadagnato 850 milioni di dollari nelle prime due settimane di vendita, come annunciato dal publisher Warner Bros. Games. Il gioco di ruolo open world sviluppato da Avalanche e basato sull’universo di Harry Potter è uscito su PS5, Xbox Series e PC lo scorso 10 febbraio, e sarà disponibile su PS4 e Xbox One il 4 aprile, seguito da una versione per Switch il 25 luglio. Le vendite del gioco hanno superato qualsiasi altro lancio nella storia di Warner Games, e ha anche frantumato ogni record per un gioco single player su Twitch, con 1,28 milioni di spettatori durante il primo giorno dell’uscita. Al momento sono state giocate 280 milioni di ore dall’uscita del gioco, altro record per Warner, e i siti web del Wizarding World, marchio ufficiale del mondo legato ad Harry Potter, hanno registrato il 300 per cento in più di traffico da quando il videogioco è disponibile su console e PC. Recentemente Avalanche Software ha fatto sapere che non sono in programma dei contenuti aggiuntivi per il gioco, anche se sta pubblicando diversi aggiornamenti per correggere i bug del titolo.