Hocus Pocus 30 anni dopo: online il sequel sulle sorelle Sanderson, come hanno reagito le attrici

Sono passati ben 29 anni da quando Hocus Pocus con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi fece il suo debutto in sala.

Inizialmente fu un flop al botteghino, ma ben preso riuscì a diventare un classico camp.

Acabo de terminar de ver hocus pocus 2 y una vez más la vida me recordó que todo tiene un final 🙁 pic.twitter.com/tpQoiQ52w2 — Fer ᵕ̈ (@pandyandyboy) October 1, 2022

Un film cult diventato col passare degli anni un classicone di Halloween visto e rivisto anche dalle nuove generazioni. Per questo motivo quando Lynn Harris – la produttrice – ha annunciato alle attrici di voler girare il sequel per Disney+, le tre hanno subito accettato.

“Non è stato difficile: tutti ci chiedevano un seguito. Abbiamo convocato le protagoniste e comunicato loro che era arrivato il momento di rimettere insieme la banda. Non hanno tentennato nemmeno un momento, anzi hanno fatto annotazioni interessanti sulla sceneggiatura: sono così padrone dei loro personaggi che sapevano meglio di noi come caratterizzarli! È stato tutto magico!”.

La prima a dire sì è stata Sarah Jessica Parker seguita da Bette Midler (“Ci hanno presentato poche righe di trama ma non potevamo dire di no. Sì, erano passati tanti anni dal primo film ma nessuna di noi ha avuto dubbi: era fantastico poter tornare indietro nel tempo e rimetterci in gioco!”); seguita da Kathy Najimi da sempre grande fan della Midler. (“Questo film mi permetteva di tornare a recitare al fianco di Bette Midler. Voi non lo sapete ma sono cresciuta guardando i suoi film: Bette era il mio idolo e, quando ho recitato con lei per la prima volta, era come se si concretizzasse un sogno. È stato stupendo ritrovarla sul set come mia sorella!”).

E così Hocus Pocus 2 è diventato realtà, da un paio di giorni disponibile su Disney+.

Lo avete visto? Che ne pensate?